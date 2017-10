Rapine a due farmacie, polizia arresta ventiquattrenne. La Polizia ha identificato e fermato il presunto ’autore di due violente e recenti rapine compiute a due farmacie di Palermo. Si tratta del 24enne Diego G., palermitano residente in via Sedievolanti.

Lo scorso 17 ottobre, in orario tardo serale, un giovane rapinatore, con lo stesso modus operandi e vestito con gli stessi indumenti, ha depredato, in rapida sequenza, due farmacie: la prima in via Mariano Stabile e la seconda in corso Calatafimi.

I blitz sono stati compiuti con un casco non integrale che lasciava intravedere i lineamenti del volto dell’’uomo, con un coltello.

Già nell’’immediatezza dei colpi”, alcune pattuglie si erano messe sulle sue tracce, ingaggiando un inseguimento, conclusosi tra i vicoli della Zisa, dove il giovane fuggitivo era riuscito a far perdere le proprie tracce.

Rapine a farmacie, decisive le videocamare

Nulla ha potuto fare il malvivente, tuttavia, per fronteggiare abilità e “conoscenza del territorio” del personale della Squadra Mobile: i “Falchi” della sezione “Contrasto al crimine diffuso” hanno osservato le immagini riprese dalle telecamere a circuito chiuso delle farmacie ed in breve hanno ricollegato i “colpi” ad un giovane palermitano, noto per muoversi a suo agio nei luoghi della malavita del “Capo”.

Lì i poliziotti hanno avviato capillari servizi di appostamento che, a distanza di qualche ora dai fatti contestati, hanno permesso di individuare il ventiquattrenne.

Anche in questo caso il giovane ha tentato di fuggire ma è stato raggiunto e catturato. Nel suo domicilio sono stati ritrovati alcuni degli indumenti usati per compiere le due rapine. Il giovane è stato, inoltre, riconosciuto anche da alcuni testimoni delle rapine. Il “fermo” è stato convalidato dall’’Autorità giudiziaria.