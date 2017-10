Rapina a Bagheria, la polizia arresta un palermitano. In flagranza di reato è finito in manette Roberto Comito, 30 anni, responsabile del delitto di rapina aggravata.

Agenti del commissariato di Bagheria, transitando per via Rapisarda hanno notato un uomo, subito riconosciuto in Comito, in quanto sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, uscire di corsa dal portone di una palazzina.

Insospettiti dall’atteggiamento, ancor prima che dal motivo della sua presenza in quel luogo, i poliziotti lo hanno bloccato per sottoporlo ad un controllo.

Nel frangente, un’altra ‘volante’ della Polizia giunta sul posto ha effettuato un controllo nella palazzina da cui era stato visto uscire frettolosamente Comito.

Rapina nell’androne, la vittima buttata a terra

All’interno del vano scala dell’immobile vi era un uomo riverso sulle scale che, dolorante, gridava aiuto.

Dopo avergli prestato un primo soccorso, gli agenti hanno sollecitato, via radio, l’intervento di personale medico del “118”.

L’uomo, indolenzito, impaurito, ha raccontato che, mentre si recava nel suo appartamento, era stato sorpreso alle spalle da un uomo.

Trovate tre banconote da 5 euro

E’ stato scaraventato violentemente sulle scale e privato di tre banconote da 5 euro e di due pacchetti di sigarette appena acquistate.

Contestualmente gli agenti hanno constatato che la porta d’ingresso dell’abitazione della vittima era stata forzata e il battente della porta risultava disallineato dal telaio.

Addosso a Comito, sottoposto a perquisizione personale, sono state rinvenute tre banconote da 5 euro accartocciate e due pacchetti di sigarette.

Le sigarette erano della stessa marca di quelle acquistate dalla vittima, ancora avvolte dal cellophane di confezionamento.

Comito è stato tratto in arresto e condotto presso il carcere “Cavallacci” di Termini Imerese.