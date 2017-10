La polizia ha arrestato, in flagranza, Vincenzo Rubino, 28 anni del quartiere Villaggio Santa Rosalia, ritenuto responsabile del reato di rapina aggravata con pistola all’hotel Mediterraneo di via Rosolino Pilo.

Un malvivente giunto a bordo di motociclo, col volto parzialmente travisato da casco ed armato di pistola a tamburo, ha compiuto una rapina all’Hotel Mediterraneo ed è fuggito per le vie del centro, facendo un bottino di 100 euro.

Rubino, intercettato poco dopo la rapina, è fuggito in direzione del suo quartiere di residenza, il Villaggio Santa Rosalia.

Rapina all’hotel Mediterraneo, fuga in scooter

Proprio nel popoloso quartiere, dopo un rocambolesco inseguimento, è stato raggiunto dai poliziotti, poco prima che tentasse di fare ingresso in una stalla per far perdere le proprie tracce.

E’ stato catturato dai Falchi della Squadra Mobile, da personale del Commissariato Porta Nuova e dalle pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

E’ stato tratto in arresto per il reato di rapina ed è stato condotto presso gli Uffici della Squadra Mobile, poi è stato trasferito presso la casa circondariale Pagliarelli.

Rapina all’hotel Mediterraneo, si indaga su altri colpi

E’ al vaglio degli investigatori, evidenzia la polizia, la possibilità che Rubino, pregiudicato tra le altre cose per furti e rapine a supermercati, sia il responsabile di altre dodici rapine compiute con analogo “modus operandi” in danno di altrettanti alberghi cittadini.