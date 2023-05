Ieri mattina, alle ore 6 circa, ad apertura del Centro Comunale di Raccolta “Nicoletti”, è stato trovato il cancello secondario d’uscita che dà su via Nicoletti, aperto senza la prevista catena e lucchetto.

Da verifiche effettuate sui luoghi sono stati rinvenuti quattro bidoni in plastica con accanto dei tubi di gomma, usati presumibilmente per asportare il carburante dal serbatoio manomesso di un compattatore ricoverato all’interno del centro. Uno dei quattro bidoni, risultava parzialmente pieno di gasolio.

L’Azienda ha tempestivamente allertato le forze dell’ordine che hanno provveduto ad effettuare altri sopralluoghi. I bidoni da 25 l (corpo di reato) sono stati posti sotto sequestro e consegnati in custodia al Responsabile del CCR.

All’interno del piazzale di Nicoletti si trovano posizionati oltre a vari cassoni scarrabili, un compattatore adibito al cartone, uno adibito alle ramaglie, e l’altro per imballaggi in plastica. I restanti mezzi ed attrezzature, compreso il gruppo elettrogeno, non sono stati manomessi.

L’Azienda RAP ha presentato denuncia presso la Legione Carabinieri Sicilia, Stazione di Palermo di Partanna Mondello.

“RAP ha previsto, anche per questo CCR, l’impianto di video sorveglianza e su questo siamo in attesa dell’allaccio di fornitura elettrica da parte del gestore – dichiara il presidente della RAP Giuseppe Todaro –. Fortunatamente non essendoci state altre manomissioni, stamattina il CCR Nicoletti è stato regolarmente aperto al pubblico. Gli autori del reato, forse “disturbati” da qualche pattugliamento sul territorio delle forze dell’ordine, hanno verosimilmente preferito abbandonare la refurtiva sui luoghi e darsi alla fuga”.