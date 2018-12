Pulmini per disabili incendiati, in provincia di Palermo. Due pulmini utilizzati per il trasporto di disabili di proprietà del Comune di Partinico sono stati distrutti dalle fiamme.

Il sindaco di Partinico denuncia altri atti intimidatori registrati negli ultimi giorni “L’amministrazione comunale sta avviando il piano di risanamento che impone scelte difficili per garantire un futuro a questa comunità, ci stiamo battendo per far uscire la città dal vecchio sistema dei rifiuti e riorganizzare l’amministrazione, rompendo con i vecchi criteri che hanno portato il comune al dissesto finanziario. Andremo avanti – conclude De Luca – con maggiore forza”.

Pulmini per disabili incendiati: le reazioni

«Non esistono parole per commentare un gesto così vigliacco: dare alle fiamme i bus per il trasporto dei disabili è un atto di pura malvagità». Lo dice il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè commentando l’incendio dei due bus per il trasporto di alunni disabili di proprietà del Comune di Partinico.

Su Facebook il segretario regionale del Pd, il senatore Davide Faraone lancia una gara di solidarietà per acquistare due nuovi bus e donarli al comune di Partinico. “Solo dei vigliacchi posso incendiare due pulmini che servono per il trasporto dei disabili. Vergogna senza fine prendersela con i più deboli. Però la politica non può stare con le mani in mano, non può solo stigmatizzare questi atti vergognosi. Chiedo la mobilitazione di tutte le democratiche e democratici della Sicilia, di tutti i siciliani, ci dica l’amministrazione comunale di Partinico a chi poter destinare una raccolta fondi straordinaria, una donazione solidale per acquistare i due bus. La solidarietà deve vincere!”

“Un fatto di una gravità assoluta. Confido nelle forze dell’ordine affinché si faccia immediata chiarezza e si consegnino i colpevoli alla giustizia. Il gesto è di una violenza inaudita, specie perché rivolto a degli indifesi”. Così il Capogruppo di Forza Italia all’Assemblea regionale siciliana, on. Giuseppe Milazzo, a seguito del terribile incendio di Partinico ai danni di due nuovi pulmini destinati al trasporto dei disabili.

“È inaccettabile dover commentare azioni ignobili come questa. Chi si è macchiato di tale colpa – conclude Milazzo – è un vigliacco. A nome mio e del Gruppo Parlamentare che rappresento, c’è la massima solidarietà e vicinanza affinché si possa trovare una soluzione in tempi celeri. La politica non può restare inerme in occasioni come questa”.