Pullman si ribalta in Calabria. Alle ore 06.00 circa di oggi, nei pressi dello svincolo dell’Autostrada A2 di Villa San Giovanni (RC), un pullman della Baltur, partito da Urbino, con a bordo 45 persone e diretto a Catania si è ribaltato sul fianco sinistro. Al momento sono state trasportate in ospedale 15 persone, di cui 1 donna in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.

Pullman si ribalta in Calabria: accertamenti per stabilire la dinamica

L’arteria autostradale è rimasta chiusa al transito per circa 40 minuti per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, nonché del personale dell’ANAS e del 118, e per effettuare le operazioni di messa in sicurezza del pullman.

Il tempestivo intervento ha permesso di estrarre dal pullman tutti i passeggeri presenti ed i 2 autisti. Circa 15 feriti non gravi sono stati immediatamente trasferiti con le ambulanze presso gli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, unitamente a due donne ricoverate in prognosi riservata.

Sono in corso da parte della Polizia Stradale di Villa San Giovanni gli accertamenti per stabilire la dinamica dell’incidente.

Il precedente nel mese di ottobre ha fatto due vittime

Anche in quel caso un bus è finito fuori strada, sul mezzo solo l’autista che ha perso il controllo ed è carambolato tra il guard rail e lo spartitraffico di cemento. Sul grosso mezzo soltanto l’autista che ha perso la vita stritolato tra le lamiere.

L’uomo si chiamava Raffaele Bressi, 58 anni, di Soverato. Un’altra persona è morta dopo un violento tamponamento nella coda che s’è formata subito dopo l’incidente e il blocco della corsia occupata dal bus della ditta Federico. La donna, Rita Ramondino vibonese di 67 anni, viaggiava su una Opel tamponata ed è morta sull’ambulanza mentre veniva trasportata all’ospedale per le gravi ferite riportate nell’impatto.

Una scia di sangue sull’A2 del Mediterraneo nonostante l’asfalto fosse asciutto e il traffico scorrevole e neanche intenso.