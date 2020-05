_

Proroga documenti in scadenza Palermo. Si ricorda che – a seguito dell’emergenza sanitaria e secondo quanto stabilito dal DL n.18 del 17 marzo, convertito con la Legge n. 27 del 24/04/2020, collegato alle misure di contrasto alla diffusione del Coronavirus, che proroga la validità dei documenti, sospende i termini dei procedimenti e degli atti amministrativi e il rilascio carte di identità – è stato stabilito quanto segue.

Carte d’identità e certificati agli sportelli

La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020, è prorogata al 31 agosto 2020

Pertanto, anche la validità di tutte le carte di identità con scadenza dal 31 Gennaio 2020 è prorogata al 31 agosto 2020.

La validità ai fini dell’espatrio rimane invece quella indicata sul documento stesso.

– È conseguentemente sospeso il rilascio di Carte d’identità elettroniche o cartacee.

– È sospeso altresì il rilascio di certificati agli sportelli; i certificati anagrafici potranno essere richiesti con email alle caselle di posta elettronica : certificazioni@comune.palermo.it oppure anagrafe@comune.palermo.it e saranno inviati agli utenti con lo stesso mezzo, dietro pagamenti dei diritti con Bonifico intestato alla Tesoreria Comunale.

Solo per casi di comprovata gravissima urgenza e necessità (ad esempio, in caso di furto o smarrimento dei documenti di identità’ e mancanza di altri documenti che permettano l’identificazione della persona , e cioè’ Patente di Guida , Passaporto ecc) che saranno oggetto di apposita autocertificazione, come da modello del Ministero dell’Interno, si potrà procedere al rilascio del documento di identità, sempre tramite accesso al salone di ricevimento pubblico sita in via Lazio.

Il rilascio avverrà unicamente previo appuntamento, che può essere richiesto tramite i numeri telefonici 091.7405231 e 091.7405227 o tramite l’email ufficiocartedidentita@comune.palermo.it.

Si ricorda, altresì, che sul portale dei servizi online http://servizionline.comune.palermo.it , previa registrazione o accedendo con un account SPID, si può accedere alle seguenti certificazioni e servizi.

Cosa si può richiedere on-line

certificazione anagrafica di cittadinanza;

certificazione anagrafica di convivenza di fatto;

certificazione anagrafica di matrimonio;

certificazione anagrafica di nascita;

certificazione anagrafica di residenza;

certificazione anagrafica di stato di famiglia;

certificazione contestuale anagrafica di cittadinanza e di residenza;

certificazione contestuale anagrafica di cittadinanza, residenza e

stato di famiglia;

certificazione contestuale anagrafica di cittadinanza, residenza e stato libero;

certificazione di unione civile;

iscrizioni scolastiche;

iscrizioni servizi scolastici (refezione);

iscrizione servizi scolastici (trasporto);

richiesta attestati di frequenza corsi scolastici;

richiesta assistenza per l’integrazione scolastica;

richiesta contributo studi (buoni libro);

pagamento tasse scolastiche;

cassetto tributi per i cittadini registrati;

cassetto tributi per le imprese registrate;

servizi per professionisti (iscritti agli ordini degli avvocati tributaristi, dei consulenti del lavoro, dei dottori, commercialisti, e degli esperti contabili di Palermo);

prenotazioni appuntamenti (momentaneamente sospesi);

prenotazioni appuntamenti imposta di soggiorno (momentaneamente sospesi);

calcolatrici (TARI, IMU, TASI);

definizione agevolata liti fiscali pendenti – calcolatrice;

compliance TARI 2017;

compliance TARI 2018;

pagamento sanzioni codice della strada;

pagamento tasse scolastiche;

archivio pagamenti.

L’elenco è disponibile sul sito istituzionale.

PASS AUTO – ZTL – PASS H

Il Comune ha prorogato fino al 18 maggio la scadenza dei pass auto, dei pass della ZTL e dei contrassegni per persone con disabilità.

Tributi

Per quanto attiene al pagamento dei tributi in scadenza, si rammenta che il Consiglio Comunale, con delibera n.26 del 29/04/2020, ha deliberato il differimento al 31 maggio 2020 del termine per il versamento della prima rata della tassa sui rifiuti (TARI).

In caso di oggettiva difficoltà economico-finanziaria, determinata dall’attuale emergenza sanitaria, dichiarata dal contribuente mediante richiesta da presentare – esclusivamente online attraverso uno specifico servizio che sarà reso disponibile, anche per utenti non registrati, sul “cassetto tributi” e sulla home page del sito istituzionale del Comune di Palermo – entro il 31 maggio, il termine per il versamento della prima rata della Tari è differito al 15 luglio 2020.

Con la medesima delibera, l’organo consiliare ha disposto il differimento al 31 maggio 2020 del termine per il versamento della seconda rata trimestrale della tassa di occupazione suolo pubblico (TOSAP).

Anche qui, nel caso di oggettiva difficoltà economico-finanziaria, determinata all’attuale emergenza sanitaria, dichiarata dal contribuente mediante richiesta da presentare – esclusivamente online attraverso uno specifico servizio che sarà reso disponibile, anche per utenti non registrati, sul “cassetto tributi” e sulla home page del sito istituzionale del Comune di Palermo – entro il 31 maggio, il termine per il versamento della seconda rata è differito al 15 luglio.

Non verranno applicate sanzioni ed interessi ai ritardati versamenti della seconda rata trimestrale dell’imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni (ICP), scaduta il 31 marzo 2020, purché la stessa risulti versata entro il 31 maggio 2020.

Decisa anche la proroga al 31 maggio 2020 delle rate relative alle rateizzazioni degli avvisi di accertamento dei tributi comunali in scadenza il 30 aprile 2020 disponendo, inoltre, che le successive rate vengano anch’esse prorogate di un mese rispetto alle scadenze previste nell’iniziale piano di rateizzazione.

Inoltre, con delibera n.27 del 30 aprile scorso, il Consiglio comunale ha deciso di differire la scadenza – prevista per il 15 aprile 2020, inerente il versamento dell`Imposta di Soggiorno del I trimestre 2020 – al 30 settembre 2020.