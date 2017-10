Il Principe Alberto di Monaco con le consorte Charlene sono arrivati a Palermo, si tratta della prima tappa di un viaggio che lo porterà in giro per la Sicilia. Questa mattina presso l’aula magna della Scuola Politecnica, l’Università degli Studi di Palermo gli è stata inoltre conferita la laurea honoris causa in Ecologia Marina al principe Alberto II di Monaco.

La consegna del titolo honoris causa al Principe

Dopo i saluti del prorettore Fabio Mazzola e di Michelangelo Gruttadauria, presidente della Scuola di Scienze di base e applicate, Salvatrice Vizzini, coordinatrice del corso di laurea in Biologia Marinasi è data lettura della motivazione, a cui è seguita la Laudatio di Antonio Mazzola, direttore del Dipartimento di Scienze delle Terra e del Mare.

Il principe ha poi proposto la sua Lectio Magistralis francese su «La mer et l’homme, des menaces aux promesses« (L’uomo e il mare, dalle minacce alle promesse).

Le altre tappe siciliane

Da Palermo poi il principe Alberto e la moglie si sposteranno a Mazzarino, in terra nissena e nel ragusano. Prevista una visita al Museo del Cioccolato e a Palazzo Grimaldi dove il principe presenzierà alla riapertura del Castello dei Conti, dopo 22 anni di chiusura, ed a visitarlo nei suoi interni ed esterni che sono stati interamente restaurati. L’apertura al pubblico è prevista dopo la partenza del principe Alberto di Monaco. A Ragusa Ibla il principe gusterà i piatti stellati dello chef Ciccio Sultano.

Alla ricerca delle sua origini siciliane

Uno degli obiettivi di questo viaggio è scoprire le origini della famiglia Grimaldi. E così oggi, domani e mercoledì scopriranno la città di Modica. La scelta di fare tappa a Modica sarebbe legata alla volontà di Sua Altezza Serenissima di visitare i luoghi legati alla famiglia Grimaldi. Nell’accoglienza sarà coinvolta anche la «Fondazione Grimaldi» presieduta dallo storico Uccio Barone, dell’Università di Catania, che spiegherà il ruolo che la dinastia dei Grimaldi ha avuto nello sviluppo del territorio modicano.

Tra le iniziative anche la produzione di un volume di poesie di Girolama Grimaldi, figlia del barone Giovanni Grimaldi, che verrà consegnato al principe monegasco.