Andrè Paulino Silva è il primo laureato in Business Administration, il corso a doppio titolo UniPa e Instituto Universitario de Lisboa.

Programma internazionale ISCTE-UniPa

L’Università degli Studi di Palermo ha proclamato il primo laureato magistrale in Business Administration, laurea a doppio titolo parte del programma internazionale stipulato tra l’ISCTE Businnes Scholl dell’Istituto Universitario de Lisboa e il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale della Scuola Politecnica UniPa.

Frequenza nelle due città

Il corso di studi a doppio titolo in Businnes Administration, quest’anno alla 22esima posizione del ranking del Financial Times che seleziona i migliori 95 corsi in management d’Europa, è attivo dall’Anno Accademico 2016-2017. Il programma del corso prevede che gli studenti UniPa trascorrano il primo anno del loro percorso di Laurea Magistrale presso l’Ateneo di Lisbona e che gli studenti portoghesi frequentino il secondo anno presso l’Università di Palermo.

Laurea in collegamento con Lisbona

Lo studente portoghese Andrè Paulino Silva ha sostenuto l’esame finale di laurea magistrale nell’Aula Magna della Scuola Politecnica discutendo la sua tesi, che ha avuto come relatori il prof. Giovanni Perrone ed il prof. João Manuel Vilas Boas da Silva, alla presenza della commissione di laurea UniPa ed in collegamento web con la commissione dell’ISCTE.