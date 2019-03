Primarie PD Palermo: code lunghissime nei gazebo, Zingaretti vince con oltre il 67%. Nicola Zingaretti, fratello del celebre attore e governatore del Lazio, ha trionfato in tutte le province dell’isola.

Primarie PD Palermo: 15.500 presenze in coda ai Gazebo

Le primarie del Pd hanno confermato le previsioni della vigilia: Zingaretti ha conquistato il 67% di voti contro il 23 di Martina e il 9,5 di Giachetti. Grande affluenza soprattutto nei centri principali.

A recarsi alle urne circa 15.500 persone, i votanti di tutte le province si sono schierati a favore di Zingaretti.

Davide Faraone, segretario regionale del Pd ha così commentato su twitter: “Grazie ai 1500 volontari del Pd Sicilia, grazie a tutti i siciliani che hanno dato fiducia al Pd in questa straordinaria giornata. Buon lavoro al segretario Nicola Zingaretti, grazie Maurizio Martina e Roberto Giachetti per la bella sfida. E ora si parte!”. Così su Twitter il segretario del Pd Sicilia, Davide Faraone.

Primarie Palermo: “Affluenza straordinaria”

“Auguri al nuovo segretario nazionale del Partito democratico che sono certo rilancerà il partito nel segno dell’unità soprattutto grazie ai tantissimi cittadini che sono stati anche ore in coda ai gazebo e che dimostrano che siamo l’unica alternativa alle destre – ha detto Luca Sammartino, deputato regionale del Pd – In Sicilia l’affluenza poi è stata straordinaria. Una grande partecipazione ma soprattutto un grande entusiasmo sono uno stimolo in più per costruire una vera alternativa anche in Sicilia alla Lega e ai 5 stelle. Questa è vera democrazia, non la piattaforma Rousseau. La grande affluenza riaccende la speranza in ognuno di noi per un Paese di nuovo normale che chiede diritti e non qualunquismo. Grazie a tutte le democratiche e a tutti i democratici” ha concluso Sammartino.

I dati parlano chiaro: Zingaretti ha trionfato con il 67% a Palermo, il 66,20% a Trapani, il 70% a Caltanissetta, il 53,3% a Siracusa, il 67,5% a Enna, il 72,3% ad Agrigento, il 70 % a Ragusa e il 46,3% a Messina.