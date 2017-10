“PreventivaMente DSA” è il titolo del progetto promosso dal Rotary Club Palermo Teatro del Sole, Rotary Club Palermo Monreale e Rotary Club Palermo Sud insieme all’associazione Centro Studi Virtualmente Onlus centro studi per l’apprendimento, e ad altre associazioni palermitane, per sensibilizzare il mondo scolastico, affinché in ogni scuola si adotti una didattica inclusiva, che rispetti le caratteristiche di apprendimento di ciascun individuo con disturbi e non.

La presentazione è in programma martedì 17 ottobre, alle 17,30, nella Sala delle Carrozze di Villa Niscemi (in piazza Niscemi, a Palermo). Ingresso libero.

Il progetto

Il progetto avrà diffusione provinciale; per questa ragione, sono state selezionate cinque scuole, dislocate fra Palermo, Carini, Monreale, Lercara Friddi e Cefalù. I docenti saranno formati per conoscere, in modo sempre più approfondito e pratico, gli interventi da effettuare sui bambini con DSA (Disturbi specifici dell’apprendimento).

In particolare, il progetto pone attenzione sull’importanza che le “funzioni esecutive” rivestono nell’apprendimento, specialmente in bambini e ragazzi con DSA (Disturbi specifici dell’apprendimento) e BES (Bisogni educativi speciali). Al centro di “PreventivaMente DSA”, inoltre, vi sono pure quegli interventi che si possono mettere in campo anche attraverso alcuni sport che stimolano “funzioni esecutive”, con evidenti ricadute positive sul rendimento scolastico. Saranno organizzati laboratori pratici sul metodo di studio, sulla cosiddetta flipped classroom, sulla gestione delle emozione, sull’accessibilità della didattica, sull’importanza del movimento, che consentiranno agli insegnanti di sperimentarsi in maniera efficace, cambiando la prospettiva e il punto di vista.