“Il richiamo fatto dal presidente Berlusconi al ponte sullo Stretto di Messina, come opera strategica fondamentale per fare arrivare l’alta velocità anche in Sicilia, è assolutamente condivisibile. Sarà uno dei punti qualificanti della proposta politica del centrodestra, tanto a livello nazionale quanto regionale.

Il benaltrismo e la brontocrazia, figli di un certo tipo di cultura anacronistica e fuori dal tempo, hanno già prodotto tanti, troppi danni, negando all’Isola crescita e sviluppo. Solo un doppio governo di centrodestra, a Roma e a Palermo, sarà in grado di portare a compimento l’opera e restituire dignità e prestigio alla nostra terra”. Così, in una nota, la deputata di Forza Italia Stefania Prestigiacomo.