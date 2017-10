Due giorni per riconsiderare il ruolo degli studi umanistici nella società contemporanea, dialoghi e tavole

rotonde per approfondire aspetti legati a tematiche quali la mediazione culturale con i migranti, la

conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e la declinazione dei saperi umanistici

nell’era del digitale. E’ questo l’obiettivo principale del quarto Colloquio di ricerca del dipartimento di

Scienze umanistiche dell’Università di Catania, che si terrà nelle giornate di giovedì 26 e venerdì 27

ottobre nell’aula magna del Monastero dei Benedettini.

Cambiamenti impetuosi

A fronte delle trasformazioni sociali profonde, si chiedono i docenti del dipartimento, come reagisce il

mondo degli studiosi di discipline umanistiche? Che ruolo si sono ritagliati gli umanisti nella

comprensione e interpretazione di questi cambiamenti impetuosi? E quale sarà il futuro della loro

ricerca? Queste domande saranno condivise con gli studenti, con il mondo dell’impresa culturale e con

le istituzioni locali, al fine di individuare insieme delle strategie per affrontare le nuove sfide del presente.

I lavori prenderanno il via giovedì 26 ottobre alle 9 – dopo i saluti introduttivi del prorettore Giancarlo

Magnano San Lio e della direttrice Marina Paino.