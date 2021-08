Un viaggio in piena epoca Covid-19 in Italia e nel panorama internazionale per sondare quanto le organizzazioni criminali e le cellule del terrorismo internazionale siano presenti nel nostro tessuto socio-economico. S’intitola “Operazione Oro Liquido” (Falco M. Edizioni), l’ultimo libro di Domenico Romeo che verrà presentato alle 18.30 di martedì 10 agosto in piazzetta Bagnasco. A organizzare l’evento è Mondadori Palermo di via Mariano Stabile 233.

Un percorso a tappe tra traffico di droga e di migranti, tratta di essere umani, pedopornografia, frodi informatiche, riciclaggio, usura, corruzione e finanziamento al terrorismo internazionale. Colletti bianchi e dark-web che si muovono in uno scenario dove il crimine è il sottobosco di un mercato nero in cui brulicano i professionisti della cybercrime. Mafie internazionali che comunicano con circuiti segreti, crittografati e bioterrorismo di matrice ideologica all’assalto della scienza. Uno straordinario e lucido report, nel quale crimine e pandemia hanno stretto un sodalizio strettissimo, operato in avamposti di prim’ordine e risucchiato la parte più profonda e plumbea della zona grigia internazionale.

A dialogare con l’autore, martedì pomeriggio, sarà la giornalista Gilda Sciortino.

L’autore

Domenico Romeo nasce a Reggio Calabria il 29.10.1974. Docente di Criminologia presso il Master di Criminologia Promethes Calabria. Criminologo presso l’associazione nazionale Criminologi e Criminalisti con sede a Corsico (Milano). Criminalista presso l’Accademia italiana di Scienze Forensi, con sede in Reggio Emilia. Criminologo presso il Centro studi per la Legalità, la Sicurezza e la Giustizia – già International Crime Analysis Association – con sede a Roma e Poggio Catino (Ri). Collabora con il mensile ‘Il Lametino’ di Lamezia Terme, occupandosi di cold case. Collabora con la testata giornalistica on-line ‘Lameziainstrada’ di Lamezia Terme e con la rivista scientifica “Scienze Forensi Magazine”. “Operazione Oro liquido” è il suo quinto libro.