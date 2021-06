Ieri pomeriggio al Real Teatro Santa Cecilia è stata presentata la prima edizione del Sicilia Jazz Festival. Una rassegna musicale che dal 13 al 19 settembre – con alcuni concerti preview in estate – vedrà protagonisti i nomi più importanti del jazz.

Presenti il sindaco Leoluca Orlando, l’assessore alle CulturE Mario Zito, il presidente della Regione Nello Musumeci, l’assessore regionale al Turismo Sport e Spettacolo Manlio Messina, il presidente della Fondazione Brass Group Ignazio Garsia e il direttore artistico Luca Luzzu.

Il festival avrà come palcoscenici i più prestigiosi luoghi della città di Palermo come il Teatro di Verdura, i Complessi Monumentali di Sant’Anna e di Santa Maria dello Spasimo e il Real Teatro Santa Cecilia. Il festival coinvolgerà anche gli studenti del dipartimento jazz del Conservatorio “A.Scarlatti” di Palermo.

“Eccellenza chiama eccellenza – ha detto il sindaco Leoluca Orlando -. L’eccellenza palermitana internazionalmente riconosciuta del Brass Group è il punto di riferimento di questo festival siciliano del jazz. Un’eccellenza che utilizza gioielli palermitani messi a disposizione dall’amministrazione comunale. Un’iniziativa che vede la partecipazione della Regione Siciliana e del Comune in un’iniziativa di richiamo internazionale. Si tratta di un’occasione per confermare l’apprezzamento e la gratitudine per l’azione svolta dal Brass Group. Per la diffusione di un genere musicale, il jazz, che è significativamente punto di incontro e contaminazione di sensibilità, culture e stili”.

Il sindaco ha poi sottolineato che: “dedicare il festival alla memoria di due grandi nomi dell’arte e della musica siciliana, Franco Battiato e Lelio Giannetto, rappresenta un grande onore” .

Per l’assessore alle Culture, Mario Zito: “Palermo accoglie con grande entusiasmo la prima edizione del Sicilia jazz festival che arricchirà l’attività culturale della città. I luoghi scelti sono veri e propri fiori all’occhiello tra le bellezze monumentali di Palermo, pronti a ricevere nomi internazionali del genere musicale. Un ennesimo motivo orgoglio per questa amministrazione”.