Presentata a Palermo la 39ma edizione del Premio internazionale Efebo d’oro, organizzato dal Centro di ricerca per la narrativa e il cinema. Premio alla carriera della Banca Popolare Sant’Angelo al famoso scrittore, sceneggiatore, drammaturgo e regista anglo-pakistano Hanif Kureishi. Premio “Città di Palermo” per i Nuovi linguaggi a Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi, videoartisti apprezzati e premiati in tutto il mondo. Premio per il miglior saggio di cinema a Ivelise Perniola per il volume Gillo Pontecorvo o del cinema necessario.

La cerimonia di premiazione al cinema De Seta dei Cantieri culturali alla Zisa sabato 18 novembre alle 18,30.

Continuità e rinnovamento

“Con lo sguardo già rivolto alla quarantesima edizione – ha affermato Egle Palazzolo, Presidente del Centro di ricerca per la narrativa e il cinema – apriremo la trentanovesima nel segno della continuità con il rinnovamento che abbiamo portato avanti negli ultimi anni, proiettando il film Visages, Villages di Agnès Varda e JR che simbolicamente ci ricollega alle due edizioni precedenti. Infatti JR è l’autore di Ellis, l’emozionante video interpretato da Robert De Niro che ha aperto l’Efebo d’oro 2015, e Agnès Varda montava questo suo ultimo film lo scorso anno, proprio nei giorni in cui veniva premiata a Palermo con l’Efebo d’oro alla carriera”.

Dal 12 al 18 novembre 21 lungometraggi, 9 prima visioni, opere di videoarte, cortometraggi, incontri con autori, registi, scrittori, attori, saggisti, giornalisti e critici in varie sedi: il Cinema De Seta e il Centro sperimentale di cinematografia ai Cantieri culturali alla Zisa, il Teatro Garibaldi.

“Sta crescendo a Palermo la condivisione della visione di una città in cui stare insieme è possibile e utile e per questo bisogna prendere coscienza della propria identità – ha affermato il Sindaco Leoluca Orlando – L’Efebo d’oro sta aiutando i palermitani a scoprire la propria identità perché cultura è innanzitutto coscienza di se stessi”.

Grandi nomi e programma ricchissimo

Anche quest’anno grandi nomi, un programma ricchissimo e l’apertura con un’anteprima d’eccezione sabato 12 novembre alle ore 21,00 al Cinema De Seta: la proiezione di Visages, Villages di Agnès Varda e JR, nato dall’amicizia tra la grande regista e JR, “fotografo di strada”, autore di gigantesche immagini che diventano murales.

Durante la settimana saranno proiettati alcuni loro lavori al Cinema De Seta e giovedì 16 novembre alle 16,00 al Teatro Garibaldi i due premiati parteciperanno a un incontro condotto da Frédéric Bonnaud, giornalista e conduttore della radio francese, direttore della Cinémathèque française.

“Palermo è sempre più riconosciuta come una delle città culturalmente più vivaci – ha affermato l’Assessore comunale alla Cultura Andrea Cusumano – che noi vogliamo consolidare con iniziative come la vostra che abbiamo accolto perché ha storia e rigore scientifico, parla di ricerca e di educazione, contenuti coerenti con la nostra politica. Per questo motivo l’abbiamo inserita nel nostro piano strategico elaborato con il Ministero”.

A Hanif Kureishi va il Premio Efebo d’Oro alla carriera, assegnato anche quest’anno dalla Banca Popolare Sant’Angelo, promotrice sin dalle prime edizioni e da sempre vicina al Premio internazionale di cinema e narrativa. A lui sarà dedicata una retrospettiva, dal 13 al 17 novembre, con otto film da lui sceneggiati o tratti da sue opere tra i quali My Beautiful Laundrette, di Stephen Frears, candidato nel 1985 al Premio Oscar per la sceneggiatura.

Venerdi 17 novembre alle 19,00 Kureishi parteciperà a un incontro con il pubblico al Cinema De Seta e alle 22,30 assisterà alla proiezione del suo film London kills me.

Il riconoscimento per il miglior saggio di cinema va a Ivelise Perniola per il volume Gillo Pontecorvo o del cinema necessario pubblicato da ETS nel 2016.