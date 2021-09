ROMA (ITALPRESS) – Confintesa, Federazione Medie e Piccole Imprese e la fondazione Oreste Bertucci che fa capo all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma, di comune accordo hanno istituito il Premio Nazionale “Il giorno dopo: Donna tutto l’anno”. I tre rappresentanti delle tre organizzazioni promotrici del Premio, Francesco Prudenzano per Confintesa, Antonina Terranova per FMPI e Adalberto Bertucci per la Fondazione Oreste Bertucci, vogliono stigmatizzare come in questo Comitato che ha istituito il Premio siano presenti tutte le forze produttive del Paese, le imprese, i lavoratori dipendenti e i liberi professionisti a dimostrazione che oggi in Italia, per risolvere i tanti problemi che affliggono il Paese, c’è più che mai bisogno di una collaborazione tra le forze produttive e non di un conflitto sociale partendo proprio dal rispetto del ruolo che la donna merita in tutti i campi lavorativi, sociali e, non ultimo, familiare. Le finalità dell’iniziativa sono dettate dalla necessità di far emergere il ruolo della donna all’interno della società Italiana valorizzando le eccellenze e, soprattutto senza mettersi in contrapposizione con l’8 marzo, ricordare che la donna va festeggiata e valorizzata per 365 giorni.

Il Comitato ha esaminato vari nominativi di donne che, in Italia e all’estero, con la loro attività hanno rappresentato le eccellenze dal punto di vista professionale sociale e politico dimostrando che, se la donna vuole, può raggiungere obbiettivi fino a pochi anni venivano negati al genere femminile.

Il Premio, assegnato a 18 eccellenze italiane, consiste in una scultura appositamente realizzata dall’artista Federica Pepe e da un attestato riportante le motivazioni del riconoscimento.

La cerimonia doveva tenersi a marzo dello scorso anno ma le note vicende legate alla pandemia Covid 19 non hanno permesso il suo svolgimento. La cerimonia di consegna del 1° Premio “Il giorno dopo: Donna tutto l’anno” avverrà il 15 settembre prossimo in Roma presso la Sala Tirreno della Presidenza della Regione Lazio in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7. La Presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati ha ricevuto il Premio in una emozionante cerimonia privata in Senato. Il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Marco Vincenzi, ha concesso il Patrocinio del Consiglio Regionale alla manifestazione.

All’evento saranno presenti i vertici Istituzionali della Regione Lazio. L’evento sarà presentato dal giornalista del TG2 Fabrizio Frullani.