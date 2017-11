L’Associazione Internazionale Regina Elena ha conferito alla giornalista messinese Clara Salpietro il “XXX Premio Ammiraglio di Squadra Antonio Cocco”.

La consegna dell’importante riconoscimento si è tenuta presso la sala del consiglio comunale di Pozzuolo del Friuli, in provincia di Udine, a margine del convegno “Dalla battaglia di Pozzuolo del Friuli del 1917, uno sguardo sugli attuali scenari di crisi internazionale”.

Bufale e fake news

Nel corso del convegno Clara Salpietro ha tenuto una relazione il cui tema centrale è stata la differenza tra bufale e fake news ed ha mostrato degli esempi concreti di fake news dai territori di guerra. Relatori dell’incontro, oltre a Salpietro, il professore Costantino Filidoro del corso di Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche dell’Università di Trieste e il giornalista Umberto Sarcinelli. I lavori sono stati moderati dalla giornalista Anna Miykova.

Il convegno rientrava tra gli eventi organizzati dall’Associazione Regina Elena in collaborazione con il Comune di Pozzuolo del Friuli per celebrare il Centenario della Battaglia di Pozzuolo del 29–30 ottobre 1917.

La motivazione del premio

Il Premio a Clara Salpietro è stato consegnato dal Presidente nazionale dell’Associazione Internazionale Regina Elena, Ilario Bortolan, con la seguente motivazione: “Giornalista professionista dell’informazione, specializzata in difesa, geopolitica, terrorismo ed intelligence, inviata in numerose aree di crisi, ha sempre operato con alto senso del dovere per garantire un’informazione chiara, tempestiva e reale. Dal Medio Oriente ai Balcani ha svolto numerosi servizi giornalistici che hanno permesso ai lettori di poter ricevere un’informazione efficace sulla situazione di quelle aree e sull’operato delle Forze Armate italiane”.

Clara Salpietro ha dedicato il premio ai giornalisti che raccontano gli scenari di crisi internazionale, ai giornalisti che hanno perso la vita in zone di guerra e ai militari italiani caduti nelle due guerre mondiali e nelle operazioni internazionali di pace.

All’incontro erano presenti i vertici dell’Associazione Regina Elena, il sindaco di Pozzuolo del Friuli Nicola Turello, l’assessore alla Cultura Greta Rodaro, rappresentanti del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, autorità militari e religiose, giornalisti ed un numeroso pubblico.

L’Associazione Regina Elena ha inoltre conferito al Comune di Pozzuolo del Friuli la Medaglia della Carità massima onorificenza concessa dall’Associazione a persone e istituzioni.

Chi è Clara Salpietro

Nata a Messina, vive a Roma. Giornalista professionista, si occupa di difesa, geopolitica, intelligence, terrorismo e disinformazione, crisis management. È esperta di social media. Dal 2000 lavora nel campo del giornalismo e dal 2004 ad oggi è stata più volte in Iraq, Afghanistan, Libano, Albania, Kosovo, Bosnia, al confine tra Giordania e Siria e in West Bank.

Docente e conferenziere presso numerose Scuole di ogni ordine e grado, presso diverse Università italiane, Banche, Enti ed Istituzioni civili e militari.

Ha svolto uno stage di sei mesi presso l’Ufficio Pubblica Informazione dello Stato Maggiore della Difesa. Di recente ha svolto attività con le Forze di Difesa di Israele. Attualmente scrive per quotidiani e riviste specializzate.