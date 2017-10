Al Blue Sea Land 2017 di Mazara del Vallo è stata premiata con il Guinness World Record la super-cubbaita realizzata un anno fa dal maestro pasticcere Nicola Fiasconaro alla guida di una brigata dell’Associazione Duciezio.

Blue Sea Land Expo a promozione delle eccellenze

Si è chiusa col botto la VI edizione di Blue Sea Land Expo la manifestazione in programma in questi giorni a Mazara del Vallo (TP) e promossa dal Distretto della Pesca e Crescita Blu con lo scopo di valorizzare le risorse e le eccellenze delle filiere agro-ittico-alimentari dei Paesi del Mediterraneo e del Medioriente.

Degustazioni di prodotti ittici e agro-alimentari, show cooking, dibattiti sui grandi temi del food e della Green-Blue Economy, incontri interculturali… davvero tanti gli appuntamenti che si sono susseguiti (dal 28 settembre all’1 ottobre) per le vie della cittadina in un meraviglioso collage di gusti, aromi, sapori.

Premiata la Cubbaita più lunga del mondo

Uno su tutti l’evento di ieri sera (domenica 1 ottobre): la cerimonia di consegna ufficiale dell’attestato del Guinness World Record per la cubbaita (croccante tipico dell’area Mediterranea) più lunga del mondo realizzata proprio a Mazara del Vallo esattamente un anno fa, nel corso della passata edizione della manifestazione, dal maestro pasticcere Nicola Fiasconaro alla guida di una squadra di circa 100 colleghi membri dell’associazione Duciezio che quotidianamente si impegna per valorizzare il patrimonio storico-culturale dell’arte dolciaria siciliana.

Le origini di questo dolce squisito (il cui nome deriva dalla parola araba qubbiat che significa ‘mandorlato) sono tipicamente mediorientali: lo si trova, nelle sue svariate versioni, in Turchia, in Libano, in Grecia e anche a Cipro. E lo si trova, per l’appunto, anche in tutta la Sicilia.

Show cooking e degustazione

Per ricordare degnamente l’impresa, Nicola Fiasconaro con gli ‘amici’ di Duciezio hanno creato anche ieri a Mazara del Vallo, nel corso di uno show cooking dal vivo, una squisita e croccantissima cubaita. Volutamente non da record ma sicuramente molto apprezzata dai tanti visitatori presenti al Blue Sea Land.

“Abbiamo chiuso un magnifico cerchio: un anno fa qui a Mazara del Vallo compimmo una piccola-grande impresa di alta pasticceria firmando una cubaita dalle misure straordinarie. Grazie proprio a quell’impresa riceviamo un attestato dal Guinness dei Primati. La cosa ci riempie di orgoglio e stuzzica la nostra voglia di superarci.” ha sottolineato Nicola Fiasconaro attorniato dai pasticceri dell’associazione Duciezio.

Un’azienda che ha portato i dolci siciliani nel mondo

L’azienda dolciaria siciliana Fiasconaro si posiziona oggi come un punto di riferimento assoluto nel settore dell’alta pasticceria. Affermata sul mercato nazionale e internazionale, è una realtà moderna e in continua espansione in cui convivono un forte spirito imprenditoriale e una costante ricerca della qualità nel pieno rispetto dei più alti standard della tradizione gastronomica italiana. Oggi i prodotti Fiasconaro, dopo aver valicato i confini siciliani, sono distribuiti su tutto il territorio nazionale, in molti Paesi europei, oltre che negli USA, in Canada, in Brasile, in Giappone, in Australia e in Nuova Zelanda.