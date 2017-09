Dopo aver passeggiato piacevolmente sul lungomare di una delle più belle terrazze sul Mediterraneo, accompagnati dalla brezza marina di settembre, per concludere la giornata al meglio iFood e Scavolini dedicano a tutti gli amanti della buona cucina e del design uno show-cooking aperto al pubblico.

Lezione gratuita

L’appuntamento è per sabato 24 giugno, dalle 18:00 alle 19:30, presso lo Scavolini Store Pozzallo, con le food blogger Sebastiana e Anna Ferro che intratterranno gli ospiti con lezioni di cucina, per poi degustare insieme le ricette preparate.

L’evento ha luogo presso lo Scavolini Store Pozzallo che nasce dalla collaborazione trentennale di Girolamo Carpentieri e Piero Fidelio con Scavolini. Lo showroom è un punto vendita moderno, attrezzato con software all’avanguardia per progettare gli arredi dei sogni. Professionalità e competenza contraddistinguono il lavoro dello staff che, quotidianamente, opera per soddisfare le esigenze di ogni cliente. All’interno dello Scavolini Store Pozzallo sono esposte soluzioni per l’arredo di cucina e living scelte tra la vasta gamma Scavolini come ad esempio le collezioni Foodshelf, LiberaMente, Motus, Diesel Social Kitchen e Madeleine.

I piatti

I piatti proposti da Sebastiana e Anna sono stati pensati per soddisfare tutti i palati. Per gli amanti del salato vengono proposti dei rolls di prosciutto farcito con crema di caprino, rosmarino e uva, degli stuzzichini semplici e sfiziosi, perfetti per un antipasto.

La scelta invece per coloro che prediligono i dolci ricade su delle mini cheesecake con uva caramellata, adatte per una merenda sia per grandi che per piccini.

Al termine dell’evento, gli ospiti del pubblico potranno gustare i piatti preparati e prendere spunto, chiedendo consigli a Sebastiana e Anna, per condire al meglio le proprie tavole.

Le food blogger

Protagoniste di questo show-cooking sono le due blogger e sorelle Sebastiana e Anna Ferro. Un architetto-mamma ed una biologa neo-sposina, sognatrici con la passione per il cibo, il mare ed i libri. A poco a poco, il gioco di due bambine si è trasformato in qualcosa di più grande, sfociando nella passione e nel rispetto per gli ingredienti utilizzati in ogni ricetta, così come l’apprezzamento per i sapori nuovi e l’aspirazione a risultati sempre più soddisfacenti. Da questa continua crescita è nata l’idea di Pasticciando Insieme, un’occasione per condividere i loro esperimenti e le loro folli idee.

Prosegue il progetto Scavolini “iFood inStore”, il blog tour in 100 tappe, organizzato in collaborazione con iFood, che per tutto il 2017 continuerà a coinvolgere gli Scavolini Store d’Italia offrendo ai clienti un’esperienza gourmet tra buon cibo e design.