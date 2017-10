Le polpette di tonno e ricotta sono una ricetta molto appetitosa, indicate da servire calde sia come antipasto che come secondo piatto. Insomma un modo diverso per mangiare il solito tonno in scatola, un ingrediente che non manca mai in casa!

Ingredienti polpette di tonno e ricotta:

Tonno sott’olio sgocciolato 230 g

Ricotta vaccina 200 g

Acciughe (alici) filetti sott’olio 20 g

Capperi sott’aceto 20 g

Pangrattato 50 g

Prezzemolo tritato 8 g

Uova medie 2

Parmigiano reggiano 50 g

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Preparazione

Iniziate dalla preparazione dell’impasto. Unite in una ciotola la ricotta, il parmigiano grattugiato, il tonno precentemente sbriciolato e le acciughe sgocciolate. Aggiungete i capperi (preventivamente sciacquati), il prezzemolo tritato, il pane grattugiato e in ultimo le uova leggermente sbattute, quindi iniziate a mescolare il composto con una forchetta. Miscelate insieme tutti gli ingredienti, aggiungete il sale e il pepe e terminate di impastare con le mani fino ad avere un composto compatto ed omogeneo. A questo punto prelevate delle piccole porzioni di impasto, circa 30 grammi e dategli la classica forma a polpettina tonde e leggermente schiacciate. Completate così tutte le polpette e passatele nel pangrattato. Quindi friggete le vostre polpettine di tonno e ricotta in abbondante olio di semi a 180°C. Continuate a friggere fino a quando non saranno ben dorate. Lasciatele sgocciolare su della carta assorbente da cucina.

Consigli

Se volete evitare un po’ d’olio, potete cuocere le polpette di ricotta e tonno anche in forno, a 200° per 15 minuti, o fino a che non si saranno dorate.