In questa versione sono proposte fritte, ma grazie alla loro versatilità potete cuocere le polpette in diversi modi altrettanto invitanti. Provatele ad esempio al forno, oppure in padella al sugo di pomodoro per un secondo piatto.

Ingredienti per le polpette di carne:

Ingredienti per 44 polpette

Manzo macinato 500 g

Pane raffermo 130 g

Parmigiano reggiano da grattugiare 50 g

Uova medie 2

Sale fino 3 g

Pepe nero 3 g

Provola affumicata 50 g

Prezzemolo 1 ciuffo

Timo 2 rametti

Pangrattato q.b.

Preparazione

Iniziate ad affettare il pane raffermo. Rimuovete la crosta e tagliate la mollica a cubetti, quindi ponetela in un mixer assieme al prezzemolo tritato e alle foglioline di timo: azionate il mixer fino ad ottenere un composto sabbioso e omogeneo. Affettate e sminuzzate grossolanamente la provola. In un capiente tegame ponete la carne, il trito di pane e la provola, aggiungete anche il parmigiano grattugiato e infine le uova leggermente sbattute. Aggiustate di sale e di pepe quindi iniziate ad impastare con le mani fino ad ottenere un panetto compatto, che dovete lasciare riposare in frigorifero per 30 minuti coperto con pellicola trasparente. Trascorso il tempo necessario, togliete dal frigorifero il panetto di carne, inumiditevi le mani e iniziate a suddividere l’impasto in porzioni di circa 20 g: modellate ciascuna sul palmo della mano per ottenere 44 polpette delle stesse dimensioni e riponetele poi su un vassoio foderato con pellicola trasparente. Mettete in una ciotolina abbondante pangrattato e passatevi ogni polpetta, girandola con l’aiuto di una forchetta per un’impanatura uniforme. Lasciatele riposare tutte sul vassoio, cercando di distanziarle leggermente l’una dall’altra. Nel frattempo portate l’olio per friggere ad una temperatura che non superi i 170-180° (da misurare con termometro da cucina). Quando sarà caldo al punto giusto, con una schiumarola immergete 2-3 polpette di carne alla volta per non far abbassare troppo la temperatura dell’olio, fate cuocere pochi minuti (2-3 minuti saranno sufficienti) fino ad ottenere una bella doratura, quindi trasferite le polpette cotte su carta assorbente giusto il tempo di eliminare l’eccesso di olio.

Consigli

Se preferite una versione più leggera, provate a cuocere le polpette in forno statico preriscaldato a 200° per 20 minuti (se ventilato, a 180° per 10 minuti).

Buon Appetito!