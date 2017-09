Celebrazione in cattedrale a Palermo in occasione della ricorrenza di San Michele Arcangelo, patrono della polizia.

La funzione sarà celebrata domani 29 settembre alle 11 dall’arcivescovo Corrado Lorefice alla presenza di autorità civili e militari.

Anche quest’anno, come negli anni scorsi, nella giornata del santo patrono la polizia aprirà le porte dei propri uffici ai giovani ed alle famiglie dei poliziotti, con una manifestazione, denominata Family Day.

Iniziative alla caserma Pietro Lungaro

L’iniziativa, che si terrà all’interno della caserma Pietro Lungaro, in via Agostino Catalano 26, rientra tra le iniziative portate avanti dalla polizia per avvicinare la società civile alle istituzioni in un percorso di legalità condivisa e partecipata.

Alcune scuole cittadine avranno l’opportunità di visitare alcuni uffici della polizia, tra cui la Sala Operativa, “cuore pulsante” della Questura, ove i ragazzi vivranno, da protagonisti, la gestione delle chiamate al “113” ed i conseguenti interventi.

Polizia, esibizioni dei reparti operativi

Si potranno, inoltre, vedere all’opera diverse articolazioni locali e “Reparti Speciali” della Polizia come la Polizia Scientifica, che ricostruirà la scena del crimine con la “Squadra Soprallughi”;

la Polizia Stradale che illustrerà con l’ausilio dell’autovelox e dell’etilometro i rischi connessi alla guida in stato d’ebbrezza ed all’alta velocità;

la Polizia Ferroviaria che mostrerà come si garantisce la sicurezza all’interno dello scalo ferroviario, dando consigli utili per i viaggiatori;

la Polizia Postale e delle Telecomunicazioni, spiegherà il corretto utilizzo di internet e dei social network, segnalando insidie e rischi che si celano dietro il cyberspazio;

Presenti anche il Reparto Artificieri e le Unità Cinofile antiesplosivo.