Polizia aggredita per un controllo in moto, arrestati marito e moglie. Lui 42enne e lei 32enne, sono responsabili dei reati di violenza, resistenza, lesioni e minacce a Pubblico Ufficiale.

L’episodio che ha portato all’arresto dei coniugi si è verificato ieri in tarda mattinata: in via del Protonotaro una pattuglia del Commissariato di P.S. “Oreto-Stazione” in servizio di controllo del territorio ha notato un ciclomotore, con a bordo un uomo ed una donna, che procedeva contromano.

Polizia intima l’alt, poi scoppia il caos

Gli agenti hanno, pertanto, intimato l’Alt polizia al conducente. L’aver già compiuto una pericolosa infrazione al Codice della Strada non è sembrato al centauro motivo sufficiente a giustificare il controllo.

Anzi, l’operato degli agenti ha ulteriormente indispettito i coniugi: i due si sono scagliati sulla pattuglia di poliziotti, provocando l’assembramento di curiosi e residenti.

Nonostante i ripetuti inviti a moderare una condotta già violenta ed offensiva, l’uomo e la donna hanno abusato di minacce e violenze verbali, promettendo, in caso di arresto, sicure ritorsioni.

Gli agenti hanno, quindi, proceduto all’arresto dei due coniugi per i reati di violenza, resistenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale. Il provvedimento è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.