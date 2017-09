Porte aperte, al Teatro Massimo di Palermo alla seconda edizione dei “TF Talk educativi: Stra-ordinarie storie di educazione non formale”.

L’Agenzia Nazionale per i Giovani propone la seconda edizione dei “TTalk educativi” attraverso una giornata aperta al pubblico che si pone a conclusione di 3 giorni di lavoro in cui animatori giovanili, educatori, formatori, youth workers, si riuniranno a Palermo (capitale italiana dei giovani) grazie all’attività organizzata dall’Agenzia Nazionale per i Giovani ed il Centro Risorse Salto, con l’obiettivo di dare loro opportunità di scambio di esperienze, metodologie e strumenti educativi per migliorarne la qualità e migliorare metodologie di apprendimento non formale ed informale.

Esperienze e background diversi

Quindi il 6 ottobre 2017, 6 esperti con esperienze e background diversi in campo educativo, proporranno altrettanti interventi su educazione e politiche giovanili, condividendo approcci, metodologie e spunti utili a creare un sistema educativo integrato che sia sempre più innovativo ed in sintonia con le esigenze della società e quindi delle nuove generazioni. I TF TALKS, quindi, saranno interventi dinamici, monologhi aperti che pongono interrogativi, paventano soluzioni, aprono ai dubbi ed hanno l’obiettivo di stimolare e fornire spunti utili a chi prenderà parte all’iniziativa.

La mattinata di TF TALKS è particolarmente rivolta a operatori giovanili e a tutti gli studenti universitari, docenti, cultori della materia delle scuole superiori e dell’Università di Palermo, con particolare riferimento a Scienza della Formazione. Possono partecipare anche rappresentanti di associazioni giovanili e tutti i giovani interessati ad approfondire nuovi strumenti e metodi educativi.