Una boccata d’aria in un momento d’emergenza sanitaria come quello che stiamo attraversando. Già questa settimana infatti, cinquanta giovani infermieri neo laureati dovrebbero prendere servizio al Policlinico di Palermo e potenziare gli organici.

Si tratta di neolaureati in infermieristica nella sessione che si è svolta tra il 25 e 27 novembre di quest’anno, scelti tra cento. I giovani infermieri firmeranno un contratto a tempo determinato (fino al 30 giugno), già nei prossimi giorni che prevede un’eventuale proroga di sei mesi se l’andamento dell’infezione dovesse ancora richiedere l’importante sforzo da parte degli operatori sanitari.

Con l’ingresso di queste nuove forze si potranno trasferire gli infermieri più esperti nei reparti Covid del Policlinico e destinare i neo assunti ai compiti meno onerosi fino a completare la loro formazione sul campo.

“Abbiamo la possibilità di mettere in pratica ciò che abbiamo studiato all’Università – dicono due neo infermiere – e, come tutti i nostri compagni, siamo pronte perché abbiamo il grande desiderio di aiutare i pazienti in questo momento di emergenza. È un momento storico per la sanità e vogliamo portare il nostro contributo”.

