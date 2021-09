I palermitani hanno risposto in centinaia questa mattina all’evento di Plastic Free per ripulire da plastica e rifiuti di ogni genere il Foro Italico di Palermo. Giovani e meno giovani ma soprattutto tante famiglie con bambini che si sono impegnati a recuperare e differenziare i rifiuti armati di guanti e busta. Ripulita la villetta, la scogliera e il prato da ogni genere di rifiuto.

Ogni anno, 12 milioni di tonnellate di plastica raggiungono i mari di tutto il mondo, l’equivalente di un camion di rifiuti ogni minuto, e un milione e mezzo di animali, prevalentemente marini, muoiono a causa della plastica.

L’inquinamento da plastica è ormai un problema che non possiamo più ignorare. Da oltre 2 anni, l’associazione Plastic Free è impegnata in questa tematica e forte della sua rete di referenti e canali social, ogni anno organizza 2 eventi nazionali, dove in ogni Regione prendono piede diversi appuntamenti di pulire del territorio.

Cos’è Plastic Freee

Si tratta di una Onlus, nota per i suoi precedenti risultati e per aver già rimosso dall’ambiente oltre un milione di chilogrammi di plastica e rifiuti, stima la partecipazione di 30.000 volontari che entreranno in azione per il bene del Pianeta.

Cittadini, istituzioni ed aziende hanno fatto squadra durante questa giornata come non è mai stato fatto prima. L’evento, infatti, oltre ad essere supportato dai Comuni interessati, ha visto il supporto di diverse aziende, quali GLS, Caffè Borbone e Roberto Collina, fondamentale per la buona riuscita dell’iniziativa.

Tra le Regioni con il maggiore numero di appuntamenti c’è il Veneto, la Sicilia e la Campania. La partecipazione agli eventi è completamente gratuita, baste andare sul sito https://www.plasticfreeonlus.it/calendario-eventi/ e registrarsi come volontario per ricevere tutte le informazioni necessarie.