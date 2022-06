“Ci dispiace per l’onorevole Cracolici, ma il Piano infrastrutturale della Regione da ben 124 progetti vedrà pienamente luce riversando su tutte le nove province siciliane interventi e cantieri per oltre 200 milioni di euro. Al contrario di quanto avvenuto in un passato che l’esponente Pd conosce bene, il governo Musumeci ha dato spazio a progettazioni già esecutive per opere che spesso i cittadini attendevano da decenni”. Lo afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, a proposito del programma di investimenti approvato dalla giunta regionale con l’obiettivo di utilizzare le anticipazioni Fsc 21/27 dal Ministero per il Sud.

“La nostra Isola – prosegue Falcone – grazie al costante lavoro di programmazione attuato dal 2017 a oggi, ha archiviato l’era dei progetti che rimanevano solo un titolo di giornale, per restituire finalmente alla fruizione pubblica opere che hanno un inizio e una fine”.