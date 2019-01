Piano Battaglia. Gli impianti da sci a Piano Battaglia, nel Palermitano, possono riprendere regolarmente a funzionare. Il governo Musumeci ha approvato la delibera che ne delimita le aree attrezzate fruibili al pubblico per assicurare la manutenzione ordinaria delle piste e garantire i requisiti di sicurezza imposti dalla legge. Diventano, così, immediatamente disponibili le risorse – trecentomila euro – previste con La Legge di assestamento di bilancio e destinate, come contributo straordinario, alla Città metropolitana di Palermo, che è l’Ente concessionario. «Si tratta di un passaggio indispensabile – afferma il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci – per consentire l’apertura degli impianti e l’avvio della stagione senza alcun ritardo, scongiurando ripercussioni negative sull’economia dell’intera zona. Piano Battaglia deve rappresentare il volano di crescita del settore ricettivo-turistico delle Madonie e l’auspicio è che tutti i soggetti coinvolti possano collaborare maggiormente per una crescita tangibile. Dal canto suo, il governo, attraverso i dipartimenti del Turismo, dell’Agricoltura e del Territorio, ha lavorato intensamente per supportare gli uffici della Città metropolitana nella soluzione dell’affidamento pluriennale del servizio». Piano Battaglia: riaperti gli impianti di risalita, la seggiovia e la sciovia L’area individuata comprende la pista nera ‘Vincenzo Mollica’, la pista rossa ‘Sparviero’ e le piste blu ‘Marmotta’ e ‘Scoiattolo’. Tra gli impianti di risalita, la seggiovia della Mufara, la sciovia Mufaretta, il nastro trasportatore oltre la biglietteria e gli altri uffici. Rientrano, anche, i sentieri della Mufara: Filippo Arena, Pippo Tarro e Maresciallo Di Franco. Con la Forestale, per migliorare ulteriormente le condizioni di sicurezza, si è provveduto, inoltre, a individuare una porzione della trazzera regia per consentire l’eventuale intervento di mezzi tecnici e di soccorso, e che verrà affidata al Comune di Petralia Sottana.

Applicata la legge sulla sicurezza degli sport invernali

«Dopo diversi anni, trova finalmente applicazione in Sicilia – commenta l’assessore regionale del Turismo Sandro Pappalardo – la legge sulla sicurezza degli sport invernali. Con l’imminente apertura della scuola di sci e le gare regionali di slalom già in calendario sulla ‘Mollica’, ci sono i presupposti perché Piano Battaglia ricopra un ruolo importante nel panorama dell’offerta sciistica italiana. L’Isola può offrire molto in questo importante settore troppe volte colpevolmente trascurato in passato».