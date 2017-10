Con 118 brand leader in farmacia, 98 espositori da tutta Italia, 19 convegni sui principali problemi del comparto, 41 relatori tra le voci più autorevoli nel mondo della salute e della consulenza alla farmacia, 4 corsi Ecm-Fad, 2 workshop tematici, PharmEvolution si appresta a tagliare il nastro della settima edizione.

Parte la settima edizione

La convention evento aprirà i battenti dopodomani, venerdì 6 ottobre, alle 15, nel centro fieristico Le Ciminiere (Padiglione F1 – Catania), e andrà avanti fino a domenica 8 ottobre, trasformando per tre giorni il capoluogo etneo nella “capitale della farmaceutica”. Un dato su tutti: per soddisfare le tantissime richieste di partecipazione arrivate da fuori regione, PharmEvolution ha ampliato ulteriormente i suoi spazi, così da offrire ai visitatori 6mila metri quadrati di eccellenze tra area espositiva e sale convegni.

Workshop con Franco Berrino

“PharmEvolution 2017 – anticipa l’ideatore della convention Gioacchino Nicolosi – si muove su mercati come dermocosmesi e corretta nutrizione che diventano sempre più strategici data la crescente domanda di benessere dei cittadini. Abbiamo previsto focus e workshop formativo sulla corretta nutrizione con un esperto di fama internazionale, quale Franco Berrino, per dare ai colleghi l’opportunità di diventare punto di riferimento anche in ambito nutrizionale, come già avviene per la cura della persona. E stiamo raccogliendo i frutti di questa scelta: oltre il 30% degli iscritti arriva dal centro-nord Italia, segno che il peso e l’interesse dei temi trattati a PharmEvolution accorcia le distanze tra nord e sud, superando di fatto la marginalità della Sicilia”.

Focus sulla cosmesi con Diego della Palma

Un focus sulla nutrizione e uno sulla dermocosmesi. A parlare della nuova idea di bellezza, sempre più spesso sinonimo di benessere psicofisico, sarà un altro ospite di PharmEvolution: Diego Dalla Palma, definito dal New York Times “Il profeta del make up made in Italy”, che assieme al dermatologo Ivano Luppino, direttore scientifico dell’Area Dermatologica di PharmEvolution, terrà un convegno sulle ultime tendenze della cosmesi.

Per non perdersi nell’affollata maratona di convegni, corsi Ecm, master, quest’anno arriva l’App PharmEvolution, che guiderà i partecipanti tra stand e appuntamenti in fiera.

Anche l’arte entra a PharmEvolution 2017. All’interno del percorso fieristico sono state allestite due mostre dedicate alla farmacia, un salto indietro nel tempo attraverso la collezione di dipinti, incisioni e sculture di “Aromatari e speziali nell’arte e nel tempo” e le foto del concorso “La farmacia in uno scatto” della Fondazione Crimi, un modo per celebrare il passato della farmacia mentre è già proiettata verso il futuro.