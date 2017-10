PETRALIA SOPRANA (PA) – Il centro commerciale-artigianale di Madonnuzza si è illuminato. E’ stato approvato, ed oggi realizzato, un project financing per risolvere le problematiche relative all’illuminazione pubblica dell’intero territorio e della frazione Madonnuzza. L’installazione dei pali e l’accensione delle lampade a Led nella cittadella commerciale è già avvenuta in quasi tutte le strade garantendo la percorribilità pedonale delle stesse anche di notte.

Il project financing

Una bella pagina di concretezza e buona amministrazione, scritta dall’amministrazione guidata da Pietro Macaluso, che è anche un’operazione economica-finanziaria a costo zero per il Comune. Il project financing, infatti, costituisce un modello innovativo per il finanziamento e la realizzazione di opere pubbliche, nato per porre rimedio alla scarsità di fondi pubblici.

Trasformazione a LED degli impianti di illuminazione pubblica

Il progetto, oltre all’illuminazione della frazione Madonnuzza prevede anche la trasformazione a LED degli impianti di illuminazione pubblica del centro storico e delle frazioni che non erano rientrati nell’intervento realizzato nel 2015 e la manutenzione di tutti gli impianti di proprietà comunale compresa la parte a Led già realizzata. L’impresa che sta realizzando i lavori e che avrà la gestione globale del servizio di illuminazione pubblica del Comune per quindici anni è la “Passarello Soc. Un. S.r.l.

Durante questo periodo l’Ente locale pagherà all’impresa un canone annuo per l’intervento che non supererà le somme che venivano spese per la gestione dell’impianto originario. Non ci sarà quindi alcun aggravio per le casse del Comune che invece realizzerà un guadagno sia dal punto di vista economico, dato dalla riduzione del consumo annuo di energia che si avrà con l’ammodernamento di tutto l’impianto da parte della ditta, che in termini di servizi migliorativi con il completamento dell’illuminazione della zona artigianale e commerciale di Madonnuzza attesa da decenni.

“Finalmente le strade del nostro centro commerciale si sono illuminate – afferma il sindaco Pietro Macaluso. Quella che a tanti era sembrata un’idea peregrina si è materializzate e sta dando i propri frutti. Certamente c’è ancora molto da fare per questa area commerciale e siamo impegnati in questo senso. Per quanto riguarda l’illuminazione, la scelta di affidarci ad un progetto del genere – continua il sindaco Macaluso – è nata dalla attuale situazione economico-finanziaria in cui versano gli enti locali che impone un completo ripensamento degli investimenti pubblici. Oggi è necessario indirizzarsi verso l’utilizzo di strumenti di partenariato pubblico-privato. Una operazione che a noi e riuscita grazie alla sensibilità della ditta Passarello che voglio ringraziare per aver scommesso sulla nostra idea. Anche in questo caso siamo riusciti a mantenere gli impegni presi con i cittadini in campagna elettorale.”