Deposito di pesce abusivo e lavoratori in nero. Accade a Menfi, dove la guardia di finanza ha sequestrato 4.700 chili di prodotti ittici in cattivo stato di conservazione.

La fiamme gialle, avvalendosi anche di personale del dipartimento di prevenzione veterinario di Agrigento, nello stabilimento intestato ad A.S. hanno riscontrato numerosi dipendenti intenti alla lavorazione di varie tipologie di prodotti ittici destinati al mercato locale, il tutto in assenza di autorizzazione igienico-sanitaria ed in violazione di ogni norma in materia di sicurezza alimentare.

Presenza del parassita “Anisakis”

Da analisi di laboratorio è stata riscontrata la presenza del parassita “Anisakis” con specifico riferimento al pesce sciabola. L’attivita, coordinata dalla Procura della Repubblica di Sciacca, si è conclusa con la denuncia a piede libero del titolare dell’azienda controllata per violazione dell’art. 5 legge 283/1962.