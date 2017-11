Il presidente del Pescara, Sebastiani commenta ai microfoni di Sky Sport il pari del 2-2 fra Pescara – Palermo: “Zeman una sfinge? Io mi devo scatenare per 2 (ride, ndr.). Da oggi non sono più solo nella contestazione. Penso che oggi però abbiamo giocato una buona partita con la prima della classe. Il Palermo lotterà per vincere, ma noi non abbiamo sfigurato. Anzi ai punti meritavamo di vincere”.

“Noi ci siamo mangiati l’impossibile, – aggiunge – ma dobbiamo considerare che oggi in campo avevamo un classe 1999, un 1997 e un 1996: dai giovani e da questo Pescara bisogna aspettarsi alti e bassi. I gol presi? Il secondo gol non si può prendere così su un rinvio del portiere: serve più attenzione. Ma la squadra crescerà: ha tanti giovani di qualità”.

Contestazione nel primo tempo, poi gli applausi a fine partita del proprio pubblico: “Il sostegno alla squadra è fondamentale. La contestazione verso di me? Ormai la vivo come una cosa scaramantica… Ai punti oggi meritavamo di vincere”.