Ecco le probabili formazioni di Pescara – Palermo, gara valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie B (appuntamento venerdì 3 novembre alle ore 20.30 presso lo stadio “Adriatico” di Pescara):

PESCARA (4 – 3 – 3): Pigliacelli; Balzano, Bovo, Fornasier, Mazzotta; Valzania, Brugman, Palazzi; Mancuso, Ganz (Pettinari), Capone. Allenatore: Zeman

Infortunati: Campagnaro

Squalificati:

PALERMO (3 – 5 – 1 – 1): Posavec; Cionek, Struna, Szyminski; Rispoli, Murawski, Jajalo, Chochev, Fiordilino; Coronado; Nestorovski. Allenatore: Tedino

Infortunati: Morganella, Rolando, Dawdiowicz, Bellusci, Aleesami, Balogh, Ingegneri.

Squalificati: /

——

Di male in peggio. Non c’è pace per Bruno Tedino, che con l’infortunio di Morganella (ultimo di una lunga serie) dovrà predisporre un undici iniziale sostanzialmente obbligato in vista del match contro il Pescara di Zeman (con un solo cambio rispetto alla partita precedente – fatto inedito in questo avvio di stagione). E dalla settimana prossima sarà di nuovo tempo di nazionali.

In difesa tutto confermato

In difesa è tutto confermato, con Posavec in porta ed il trio di centrali formato da Struna (che mercoledì ha svolto un lavoro differenziato ma non dovrebbe essere a rischio), Cionek e Szyminski, con Accardi prima – ma anche “unica” – alternativa in panchina. I problemi invece sono legati alle fasce, in piena emergenza (visti gli infortuni di Morganella, Rolando e Aleesami).

Rispoli presidierà la fascia destra, nonostante qualche acciacco, mentre a sinistra sempre più probabile la riconferma di Fiordilino, che ben si è adattato al ruolo contro l’Entella (improbabile l’ipotesi Embalo, che è un mancino, in quel settore). A centrocampo si va verso la conferma del trio visto sabato scorso: in cabina di regia ci sarà ancora Jajalo, con Chochev e Murawski come mezzali, mentre Gnahoré potrebbe avere spazio nel secondo tempo.

Tutto come previsto anche in attacco, dove a partire titolari saranno Coronado, nella posizione di trequartista e il capitano Nestorovski in posizione di punta centrale. Molto defilato Trajkovski; buone invece le chance di entrare nella ripresa per Embalo ma anche La Gumina e Monachello, in base agli sviluppi che prenderà la gara.