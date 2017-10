I peperoni ripieni sono una ricetta molto sostanziosa, e se accompagnati da un riso in bianco possono diventare un ottimo piatto unico.

Ingredienti per i peperoni ripieni:

Maiale macinata 300 g

Salsiccia 150 g

Pane raffermo 80 g

Prezzemolo da tritare 2 cucchiai

Pepe nero q.b.

Sale q.b.

Tuorli 1

Uova 1

Parmigiano reggiano da grattugiare 50 g

Pecorino da grattugiare 50 g

Aglio 1 spicchio

PER I PEPERONI

Peperoni 4 medi

Olio extravergine d’oliva per ungere la teglia q.b.

PER RICOPRIRE

Pangrattato 2 cucchiai

Olio extravergine d’oliva 2 cucchiai

Parmigiano reggiano da grattugiare 2 cucchiai

Preparazione

Iniziate bagnando il pane raffermo e facendolo ammorbidire. Ponete quindi in un contenitore la carne macinata di suino, la salsiccia sbriciolata, il pane raffermo che avrete ben strizzato i formaggi grattugiati, il prezzemolo tritato, l’uovo e il tuorlo e l’aglio schiacciato, poi salate e pepate. Impastate bene tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto omogeneo e compatto, che lascerete riposare in luogo fresco. Nel frattempo lavate i peperoni, asciugateli bene e tagliate via la sommità (a circa ¾ della lunghezza) come per formare delle scatole con il coperchio. Svuotateli dei filamenti bianchi interni e dei semi e riempiteli con l’impasto precedentemente preparato. Mettete in una padella antiaderente 1-2 cucchiai di olio e fatevi tostare il pangrattato: quando assumerà un bel colore dorato spegnete il fuoco. Disponete i peperoni ripieni ben ravvicinati in una teglia antiaderente unta di olio, cospargeteli con il formaggio grattugiato, poi con il pangrattato tostato, e infornate a 180° per circa 60 minuti (vi conviene controllarli dopo 45-50 minuti, poiché la cottura varia in base alla grandezza dei peperoni). Mettete i “cappelli” dei peperoni su una teglia coperta con carta da forno e infornateli insieme ai peperoni. A cottura ultimata, sfornate i peperoni, lasciateli riposare per 5 minuti fuori dal forno e poi serviteli accompagnati dal loro “cappello”.

Consigli

Per questa ricetta conviene acquistare dei peperoni quadrati e non troppo grossi, ideali per essere farciti: poneteli molto ravvicinati in una teglia non troppo larga, in modo che durante la cottura non si rovescino facendo cadere il loro ripieno.

Buon Appetito!