PEDARA (CT)- Militari del comando provinciale di Catania hanno sequestrato in un negozio di Pedara gestito da un cinese circa 300.000 prodotti elettrici illegali e non conformi alle normative di settore.

Il maxi sequestro

Il sequestro ha riguardato piastre per capelli, microfoni, radio, cuffie, rasoi e ventilatori. Il valore commerciale dell’operazione è stimato in 12mila euro. Sigilli anche a luci natalizie prive di conformità agli standard di legge e privi del marchio “CE”. Inoltre, la merce è risultata prodotta con materiale di scarsa qualità. Tanti i prodotti sprovvisti di guaina di protezione e come tali pericolosi a causa del loro incontrollato surriscaldamento.

Sono in corso le indagini per ricostruire la filiera di distribuzione, individuare i produttori o gli importatori. Dall’inizio dell’anno a oggi i reparti del comando provinciale di Catania hanno sequestrato oltre 7,5 milioni di prodotti non rispondenti alle norme del Codice del Consumo, non sicuri o privi della marcatura “CE”.