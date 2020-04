_

Pasqua blindata in Sicilia. Per scongiurare grossi spostamenti verso le seconde case, scampagnate e ogni tipo di assembramento, la Regione e i comuni hanno messo in campo le forze di polizia per il controllo stradale.

Già ieri sulla circonvallazione di Palermo sono stati effettuati controlli a tappeto sulle auto in transito per evitare che le famiglie provassero a raggiungere le seconde case.

In città oggi e domani tutti gli esercizi commerciali, quindi anche le panetterie ed i supermercati, resteranno chiusi al pubblico.

Oltre al presidio del Parco della Favorita, la polizia municipale garantirà anche quello dei varchi di accesso verso Monte Pellegrino e al mercato di Ballarò, in questo ultimo caso di concerto con le forze dell’ordine. Pattuglie saranno anche dislocate in direzione del pratone del Foro Italico ed in altri luoghi dove potrebbero registrarsi degli assembramenti.

Pasqua blindata in Sicilia: controlli dall’alto con i droni

Sono stati presentati oggi dal Comandante Vincenzo Messina che ha spiegato che alcuni agenti del Corpo hanno completato il corso come piloti e che terminate le procedure di assicurazione e comunicazione a tutte le autorità.

“Ovviamente in questi giorni festivi saranno impiegati per vigilare sul rispetto dei divieti legati al contrasto del Covid-19 – ha detto Messina – ma a regime diventeranno un utile strumento a sostegno di tutte le attività sia di vigilanza sia di repressione di attività illecite quali l’abusivismo o lo smaltimento illecito di rifiuti.”

I droni sono stati acquistati dalla SISPI, la società del Comune che si occupa dell’innovazione tecnologica, nell’ambito della collaborazione avviata con il Corpo di Polizia Municipale su più fronti, fra cui soprattutto quello della vigilanza contro gli illeciti di vario tipo.

Prossimamente infatti gli stessi potranno essere equipaggiati con ulteriore strumentazione oltre le telecamere, quali ad esempio i termoscanner.

“Ancora oggi – ha detto il sindaco – ho ribadito l’importanza di restare a casa per Pasqua e Pasquetta e questi nuovi strumenti ce ne ricordano l’importanza formale e morale.

Grazie anche ai controlli della Polizia Municipale e delle altre forze dell’ordine, Palermo e la Sicilia stanno subendo meno di altre città e regioni la violenza del Covid-19, ma questo deve spingerci a non abbassare la guardia, piuttosto che a rilassarci, proprio perché il pericolo è ancora alto.”

Anche dal Vicesindaco Fabio Giambrone, che ha anche la delega per la Polizia municipale, è venuto un plauso al lavoro svolto dal Corpo e all’avvio di questa nuova attività “che simboleggia perfettamente la capacità di essere sempre accanto ai cittadini con spirito di innovazione e con la capacità di contrastare al meglio ogni forma di illegalità.”