Parte la campagna di avviamento al lavoro. Si è tenuto presso la sede dell’Assessorato Agricoltura, un incontro tra gli Assessori per l’Agricoltura, Edy Bandiera, e il Territorio, Toto Cordaro, unitamente ai Dirigenti generali del Comando Corpo Forestale, Filippo Principato e del Dipartimento dello Sviluppo Rurale, Mario Candore, insieme a tutte le sigle sindacali di categoria dei lavoratori forestali.

Parte la campagna di avviamento al lavoro, affrontate le problematiche inerenti il settore

Durante l’incontro sono state affrontate le problematiche inerenti il settore e nello specifico, l’imminente campagna di avviamento al lavoro, sia per la manutenzione ordinaria che per il servizio antincendio e la riforma del settore forestale in Sicilia.

Gli Assessori Cordaro e Bandiera, di comune accordo, hanno comunicato che, nonostante le difficoltà create dalle azioni legali intraprese da alcuni lavoratori, per l’anno 2020 si procederà alle assunzioni dei lavoratori forestali con le stesse modalità dell’anno precedente.

Hanno inoltre assicurato che stanno lavorando alla riforma del settore, che sarà presentata alle parti sociali nelle prossime settimane, con l’obiettivo di traguardare la riforma in tempi rapidi e portare a soluzione i problemi centrali che riguardano da sempre il comparto.

Soddisfazione e apprezzamento da parte delle Organizzazioni Sindacali di categoria per l’impegno e il grande senso di responsabilità mostrato dagli Assessori, verso una categoria che da sempre è impegnata nella tutela del territorio e che oggi guarda con grande attesa alla riforma, dalla quale si aspetta maggiore certezza occupazionale.