Finisce 0 – 0 il big match al Benito Stirpe tra Frosinone e Palermo, che gioca una partita accorta, di grande lotta a centrocampo e vede ciociari e rosanero non sfruttare alcune occasioni importanti.

Nel primo tempo, i rosanero possono recriminare per il gol letteralmente divorato da Nestorovski a centro area (a cui risponde il Frosinone – azione salvata sulla linea da Rispoli), mentre nella ripresa ha lasciato perplessi il gol annullato al Palermo, che però era reduce da un momento di sofferenza e tenuto in partita dalle parate di un ottimo Alberto Pomini.

FINE PARTITA: al Benito Stirpe finisce 0 – 0 tra Frosinone e Palermo.

46′ s.t. – Ancora Frosinone pericoloso dalla sinistra, con Szyminski che spazza via il cross diretto a centro area.

45′ s.t. – 2 minuti di recupero.

43′ s.t. – Azione prolungata del Palermo, poi Jajalo si vede murata la conclusione. Morganella concede palla al Frosinone che si rituffa in attacco.

40′ s.t. – CIOFANI!!! CHE ERRORE DEL PALERMO!!! Prima Szyminski e poi Cionek lasciano scorrere il pallone in area: Ciofani manca la conclusione in porta da un metro.

38′ s.t. – GOL ANNULLATO AL PALERMO! Rispoli mette in rete da centro area sul calcio d’angolo battuto dalla destra. Dalle immagini non si capisce quale sia l’infrazione: il pallone dovrebbe essere uscito sul fondo sulla battuta.

37′ s.t. – MATTEO CIOFANI!! Percussione e tiro dalla distanza per l’esterno ciociaro che non serve Dionisi. Blocca Pomini.

36′ s.t. – AMMONITO JAJALO. Fallo tattico su Gori a centrocampo.

35′ s.t. – Ancora proteste di Daniel Ciofani per un contatto subito a centro area: l’arbitro ancora una volta lascia proseguire.

34′ s.t. – Bella percussione di Crivello sulla sinistra: salta due avversari, poi il suo cross di mancino viene deviato in angolo. Attento Pomini a respingere sulla battuta diretta in porta dalla sinistra.

31′ s.t. – Punizione battuta dalla destra per il Frosinone: un rimpallo sembra favorire Brighenti, ma Pomini è attento in uscita e pronto a bloccare.

29′ s.t. – NEL PALERMO ESCE EMBALO ED ENTRA LA GUMINA

27′ s.t. – CORONADO! Ancora un tentativo dalla distanza per il brasiliano: conclusione dai 30 metri deviata in angolo dal Frosinone.

25′ s.t. – Proteste del Frosinone per il contrasto subito in area da Daniel Ciofani sul cross di Crivello. Per l’arbitro tutto regolare e Palermo che recupera palla.

21′ s.t. – ANCORA SODDIMO! Un’altra occasione per il neo entrato, Pomini risponde ancora presente con un grande intervento a mettere in calcio d’angolo.

20′ s.t. – OCCASIONE FROSINONE! Tiro cross dalla destra diretto in porta di Soddimo che costringe Pomini all’intervento. Ciofani si vede poi respinto il tiro in calcio d’angolo.

18′ s.t. – DOPPIO CAMBIO NEL FROSINONE: FUORI ARIAUDO E CIANO, DENTRO BRIGHENTI E SODDIMO

17′ s.t. – Bell’anticipo di Ariaudo sulla punizione battuta dal Palermo: botta di testa per lui e punizione a favore del Frosinone.

15′ s.t. – CORONADO! Punizione battuta dalla trequarti di sinistra: pallone che non è un tiro nè un cross. Conclusione alta e lunga che si perde sul fondo.

13′ s.t. – Ancora una giocata aggressiva per Embalo, che agisce in pressing sulla difesa avversaria: Terranova spazza via il pallone.

11′ s.t. – NEL PALERMO ESCE DAWIDOWICZ ED ENTRA JAJALO.

10′ s.t. – EMBALO!! Bella combinazione tra Morganella e Coronado, poi apertura di Dawidowicz per RIspoli: Embalo per poco non sfiora il gol con il colpo di testa in corsa!

8′ s.t. – EMBALO!! Tentativo dalla distanza del guineano, che però calcia scoordinato: pallone che si perde sul fondo.

6′ s.t. – Punizione a favore del Palermo, che porta avanti tutti i saltatori: Matteo Ciofani devia in angolo lo spiovente a centro area.

4′ s.t. – Azione in verticale per il Frosinone, con Sammarco che serve Dionisi in profondità sulla sinistra. Il Palermo è costretto a concedere calcio d’angolo.

2′ s.t. – Il Palermo prova ad attaccare in contropiede con Coronado che serve Nestorovski e chiede il pallone per la triangolazione: calcio d’angolo per il Palermo, ma Embalo commette fallo.

ORE 16.05: INIZIA LA RIPRESA. Nessun cambio all’intervallo nelle due formazioni.

FINE PRIMO TEMPO: al Benito Stirpe, un match molto equilibrato con una grande occasione per parte (gol divorato da Nestorovski). Nervi tesi al rientro negli spoagliatoi.

46′ p.t. – Proteste del Frosinone, che lamenta un fallo al limite dell’area su Daniel Ciofani da parte di Cionek. Poi è il Palermo a guadagnare la punizione.

45′ p.t. – 2 minuti di recupero

44′ p.t. – AMMONITO TERRANOVA. FAllo tattico su Nestorovski.

43′ p.t. – RISPOLI SALVA TUTTO! Punizione battuta forte e tesa verso la porta, RIspoli nei pressi della linea devia di testa ad anticipare Ariaudo.

42′ p.t. – AMMONITO RISPOLI. Fallo da dietro su Crivello diretto in area di rigore dalla sinistra.

40′ p.t. – Brutto scontro tra Pomini e Terranova, che commette carica sul portiere: il portiere rosanero rimane abbracciato al difensore mazarese per sincerarsi delle sue condizioni (nulla di grave per il difensore del Frosinone).

38′ p.t. – NESTOROVSKI!!! GOL DIVORATO DAL MACEDONE! Rimpallo sul calcio d’angolo, Nestorovski solo in area piccola, ma il tiro viene ciabbatato e Bardi può bloccare.

37′ p.t. – NEL PALERMO ESCE BELLUSCI ED ENTRA SZYMINSKI.

36′ p.t. – Problemi fisici per Bellusci: cambio immediato per lui!

35′ p.t. – CORONADO! Tentativo di conclusione da 35 metri: pallone che si abbassa, ma il tiro è centrale e letto agevolmente da Bardi che blocca senza problemi.

32′ p.t. – Bella combinazione del Frosinone, con M. Ciofani che serve D. Ciofani: schema per l’inserimento di Ciano. Pomini attento blocca in anticipo.

31′ p.t. – AMMONITO ARIAUDO. Fallo da dietro a centrocampo su Nestorovski.

29′ p.t. – Prova ad alzare il baricentro il Frosinone, mentre è Coronado a rispondere conducendo l’azione di contropiede: triplicato al limite dell’area, il brasiliano perde palla.

26′ p.t. – Gioco fermo per un infortunio a Terranova, che rimane a terra a bordocampo dopo aver deviato in angolo il tiro cross di Nestorovski. Sugli sviluppi del calcio d’angolo, Embalo perde palla.

24′ p.t. – NESTOROVSKI! Pallone di Coronado a scavalcare la difesa sulla trequarti: il macedone prova la rovesciata, ma viene pescato in posizione di fuorigioco a centro area.

21′ p.t. – Bel cambio gioco di Murawski, che serve sulla corsa Rispoli: sugli sviluppi di un fallo laterale, Embalo prova lo slalom in area, ma la difesa ciociara riesce a procurarsi il calcio di punizione.

19′ p.t. – Grande giocata di esperienza di Bellusci, che si guadagna il fallo su Ciano proteggendo palla sulla sinistra. Risponde Terranova guadagnando fallo su Nestorovski.

14′ p.t. – NESTOROVSKI!! Destro in corsa a ricevere il fallo laterale battuto dalla destra: Bardi sul primo palo devia in angolo.

13′ p.t. – Daniel Ciofani toccato duro ma senza fallo dai difensori rosanero, che tentano subito di rilanciare l’azione.

11′ p.t. – Frosinone temporaneamente in 1o minuti per un lieve infortunio a Krajnc, che ora però rientra: nulla di grave per lui.

9′ p.t. – CHE OCCASIONE PER IL PALERMO! Tiro cross che attraversa l’area di rigore, con Nestorovski che non riesce a deviare sul secondo palo. Rosanero in pressione in questo avvio.

8′ p.t. – AMMONITO MATTEO CIOFANI. Fallo in netto ritardo su E,balo al limite dell’area.

4′ p.t. – Lancio in verticale per Ciofani: Struna con il corpo protegge il pallone e lo accompagna sul fondo, guadagnando la rimessa.

3′ p.t. – Morganella frana su Ciano commettendo fallo: calcio di punizione per il Frosinone, ma il pallone si perde sul fondo.

ORE 15.01: INIZIA LA PARTITA! Frosinone in maglia gialla, Palermo in completo rosanero. Frosinoe che attacca da sinistra verso destra.

ORE 14.59: Squadre in campo al Benito Stirpe! Tra poco il via al match.

Tutto pronto al Benito Stirpe per l’inizio di Frosinone – Palermo, sfida tra due delle capoliste della serie B dopo 8 giornate di campionato.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

FROSINONE: 22 Bardi; 26 Terranova, 15 Ariaudo, 32 Kranjc; 13 M. Ciofani, 5 Gori, 21 Sammarco, 3 Crivello; 28 Ciano, 9 D. Ciofani (cap.), 18 Dionisi.

PALERMO: 22 Pomini; 15 Cionek, 6 Struna, 2 Bellusci; 3 Rispoli, 35 Murawski, 28 Dawidowicz, 17 Morganella; 10 Coronado; 11 Embalo, 30 Nestorovski (cap.).

