Proseguono a Palermo i servizi della polizia per il contrasto alla dilagante presenza di parcheggiatori abusivi.

Agenti del commissariato San Lorenzo e del Reparto prevenzione crimine hanno effettuato stringenti controlli nella zona dello Stadio “Renzo Barbera” e Villa Sofia, in prossimità delle fermate del servizio di trasporto urbano, dove è maggiormente diffuso il fenomeno, anche per la presenza di uffici, ospedali ed impianti sportivi. Nel corso dei servizi sono stati individuati 7 parcheggiatori abusivi.

Per ciascuno di loro è stato emesso un ordine di allontanamento per 48 ore dal luogo occupato e comminata una sanzione amministrativa di 1.000 euro, con contestuale confisca del denaro in loro possesso, ritenuto provento dell’illecita attività.

Daspo urbano al vaglio del questore

Le posizioni dei parcheggiatori abusivi sanzionati sono adesso al vaglio della Questura per l’eventuale applicazione nei loro riguardi del cosiddetto “Daspo urbano”, un provvedimento ancor più stringente, disposto dal Questore, che prevede un lungo divieto di reingresso nelle aree dalle quali si era stati estromessi.