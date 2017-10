Posteggiatori abusivi a Palermo, fermate dalla polizia sette persone irregolari. Sanzioni per 9 mila euro.

Ancora un servizio della polizia finalizzato al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi nelle aree cittadine.

L’attività si è svolta in più fasi ed ha riguardato diverse zone del capoluogo siciliano.

Parcheggiatori abusivi in piazza Giovanni Paolo II e in piazza Niscemi

Gli agenti del commissariato di San Lorenzo e del Reparto Prevenzione Crimine hanno sottoposto a controllo un’ampia area tra le piazze Giovanni Paolo II e Niscemi.

Individuati quattro soggetti intenti ad esercitare l’attività di parcheggiatori abusivi.

Per tutti è scattato l’ordine di allontanamento immediato dai luoghi e nei loro confronti sono state elevate sanzioni per 4 mila oltre al sequestro delle somme frutto dell’illecito guadagno.

Parcheggiatori abusivi nella zona del Politeama

Gli agenti del commissariato Politeama e del Reparto Prevenzione Crimine, nell’ambito di medesimi servizi, hanno concentrato le loro attività in una vasta zona del centro cittadino.

Nel corso dei servizi sono stati individuati tre parcheggiatori abusivi.

Per ciascuno di loro è stato emesso un ordine di allontanamento per 48 ore dal luogo occupato.

A due di essi è stata comminata una sanzione amministrativa di mille euro.

Confisca del denaro illecito

Al terzo, invece, di 3 mila euro in quanto recidivo, con contestuale confisca, per tutti, del denaro in loro possesso, ritenuto provento dell’illecita attività.

Rischio Daspo da parte della questura

Le posizioni dei parcheggiatori abusivi sanzionati sono adesso al vaglio della Questura per l’eventuale applicazione nei loro riguardi del cosiddetto DASPO Urbano, un provvedimento ancor più stringente, disposto dal Questore, che prevede un lungo divieto di reingresso nelle aree dalle quali si era stati estromessi.