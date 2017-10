Parcheggiatori abusivi, controlli a Palermo nelle zone Altarello e Libertà. Ecco dove si è svolto un servizio straordinario di controllo del territorio dei Carabinieri della Compagnia San Lorenzo, unitamente a personale della C.I.O. del XII Battaglione Sicilia.

Dopo la recentissima riforma nel settore, avvenuta con legge nr. 48 del 2017 che ha introdotto speciali misure volte a rafforzare e tutelare la vivibilità ed il decoro dei territori, nel corso del servizio, è stato denunciato S.G., 46enne palermitano.

L’accusa è inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità: l’uomo, nonostante fosse sottoposto al Daspo urbano emesso dal Questore di Palermo il 28 agosto scorso, è stato trovato in una delle strade vietate ed indicate nel provvedimento, ancora intento a richiedere la “tassa” per il parcheggio.

Controlli in zona Libertà e Altarello

Proseguendo i controlli, sono state sanzionate amministrativamente altre due persone, sorprese a svolgere la stessa attività nei pressi di enti pubblici.

Ad un terzo soggetto è stato anche notificato l’ordine di allontanamento dalla zona nonché il divieto di accesso alla stessa per un tempo massimo di 48 ore, perché trovato a svolgere l’illecita attività nei pressi della fermata dei mezzi pubblici.

Durante lo stesso servizio, i militari dell’Arma hanno effettuato più posti di controllo lungo le arterie stradali di maggior affluenza.

Sono 5 i ciclomotori sequestrati e sottoposti a fermo perché sprovvisti della copertura assicurativa o condotti da persone senza il casco.