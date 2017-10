PALERMO – Il Papilloma virus (HPV, Human Papilloma Virus) è il secondo agente patogeno responsabile di cancro, in particolare di tumori al collo dell’utero di cui è una delle cause principali, oltre a malattie della cute e delle mucose.

Il nuovo vaccino anti HPV

Contrariamente a quanto si pensa, non riguarda solo le donne ma anche gli uomini. In questi giorni la Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale Cervello, diretta dal professor Antonio Perino, ha avviato e coordina per l’Italia una sperimentazione clinica europea del nuovo vaccino anti HPV. È un vaccino multivalente contenente particelle-virus, simili della proteina L1 di HPV. Lo scopo è valutare l’immunogenicità e la tollerabilità del nuovo vaccino nelle donne adulte di età compresa tra i 27 e i 45 anni, rispetto alle adolescenti di età compresa tra i 16 e i 26 anni.

“La novità di questo tipo di vaccino ad ampio spettro – sottolinea il professore Perino – è che può essere utilizzato con efficacia in donne di fascia di età superiore a quella adolescenziale, fino ai 45 anni. Inoltre è esteso anche ai maschi e a breve sarà inserito nei Livelli essenziali di assistenza (Lea) della Regione Siciliana”.

E’ un vaccino nona-valente e protegge dal maggior numero di ceppi di Papilloma virus umano rispetto a qualsiasi altro vaccino anti HPV attualmente disponibile. Infatti interviene su sette tipi di HPV ad alto rischio, causa di tumori del collo dell’utero, cancro anale, lesioni cervicali di altro grado, e su altri due tipi di Hpv a basso rischio oncogeno, causa dei condilomi genitali. All’Ospedale Cervello, le donne selezionate per la sperimentazione verranno sottoposte gratuitamente alla vaccinazione completa con 3 dosi, previa visita di screening.

“Ringrazio il professor Perino ed il suo team per questa attività prestigiosa che testimonia il ruolo di leader della azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello anche in questo ambito. Una attività di ricerca che offre immediatamente una protezione aggiuntiva alle donne che vorranno partecipare”, commenta il commissariodr. Maurizio Aricò.

Come aderire allo studio

Tutte le donne di età compresa tra i 16 e i 45 anni, interessate a partecipare allo studio, possono chiamare al numero 091-6802194 (ore anti-meridiane) per informazioni e/o adesione. È possibile anche inviare una email a ostetriciaginecologia@villasofia.it.