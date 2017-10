Pancake vegani con zucca, per una colazione sana e gustosa – I pancake sono la gioia di grandi e piccini ma al tempo stesso si tratta anche di un piatto molto calorico. Oggi vi proponiamo questa variante delicata e gustosa realizzata con la zucca proposta dal sito Vegolosi.it. Quest’ultima dona loro oltre che un bel colore anche un sapore delicato. Perfetti per realizzare una colazione e una merenda divertente per i vostri piccoli il giorno di Halloween (e non solo!)

Pancake vegani con zucca, una colazione sana e divertente per Halloween

I pancake senza uova con zucca e cioccolato rappresentano una ricetta perfetta per fare colazione o per merenda.

INGREDIENTI

150 g di farina integrale

200 g di latte di soia (o altro latte vegetale)

100 g di cioccolato fondente da sciogliere

50 g di sciroppo di mais

30 g di olio di semi di mais

100 g di polpa di zucca cotta

5 g di lievito polvere lievitante

1 cucchiaino di cannella

PROCEDIMENTO

Sbucciate la zucca e cuocetela a vapore finché non sarà diventata morbida. Mettete nel frattempo il cioccolato in una casseruola piena di acqua ed iniziate a scioglierlo a bagnomaria. Mentre la zucca si cuoce ed il cioccolato si scioglie, mettete in una ciotola molto grande Farina, Lievito e Cannella.

Mescolate bene le polveri con un cucchiaio prima di unire a loro i liquidi. A questo punto versate il latte vegetale, l’olio e lo sciroppo di mais. Mescolate bene il composto ed evitate di formare grumi. Infine unite la polpa di zucca che avrete precedentemente frullato con l’aiuto di un frullatore a immersione. Continuate a mescolare il tutto fino ad ottenere una consistenza omogenea e che non sia troppo liquida.

Prendete la padella che andrete ad usare ed ungetela leggermente per evitare che i pancake si possano attaccare. Quando sarà ben scaldata iniziate a realizzare i vostri pancake con l’aiuto di un mestolo fornito di beccuccio. Create dei cerchi ben regolari. Dopo un minuto esatto, con l’aiuto di una spatolina, controllate che il pancake si stacchi facilmente e giratelo rapidamente ma con delicatezza.

Non appena saranno pronti i vostri pancake possono essere serviti accompagnati dalla colata di cioccolato che avete sciolto a bagnomaria!