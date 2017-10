(AGGIORNATO IL 27/10/2017 ALLE ORE 18.00). Ecco le probabili formazioni di Palermo – Virtus Entella, gara valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie B (appuntamento sabato 28 ottobre, calcio di inizio alle ore 15 presso lo stadio “Renzo Barbera”)

PALERMO (3 – 5 – 1 – 1): Posavec; Cionek, Struna, Szyminski (Accardi); Rispoli, Murawski, Jajalo, Chochev, Morganella; Coronado; Nestorovski. Allenatore: Tedino

Infortunati: Aleesami, Balogh, Bellusci, Dawidowicz, Ingegneri, Rolando

Squalificati: nessuno

V. ENTELLA (4 – 3 – 1 – 2): Iacobucci; De Santis, Pellizzer, Benedetti, Brivio; Troiano, Eramo, Crimi; Nizzetto; La Mantia, De Luca. Allenatore: Castorina

Infortunati: Luppi, Ceccarelli, Havlena.

La vittoria convincente in casa del Carpi spinge Bruno Tedino a confermare il modulo e gran parte degli uomini vittoriosi in Emilia, al netto di qualche acciaccio post gara e due infortuni seri a Dawidowicz e Rolando.

In porta ci sarà Posavec, in difesa sicuri di un posto sia Cionek che Struna. Terzo posto da centrale che dovrebbe essere affidato a Szyminski, ma le sue condizioni sono da valutare: il polacco ha accusato un trauma contusivo alla caviglia e ha rimediato anche un piccolo taglio alla testa. Se dovesse dare forfait pronto Accardi.

Sempre più probabile una linea di centrocampo a cinque: con Dawidowicz out per una lesione muscolare, Jajalo sarà confermato in cabina di regia, con Murawski e Chochev ai suoi fianchi. Sulle fasce confermato Rispoli, mentre Rolando torna i box per un frattura all’osso navicolare del piede. Pronto dunque al rientro Morganella, che sostituirà il giovane esterno sulla fascia sinistra.

Attacco affidato, senza troppi dubbi, a Nestorovski. Il macedone è reduce da una doppietta e proverà a guidare ancora una volta la squadra verso la vittoria. Al suo fianco sempre più alte le quotazioni di Embalo, in rete contro il Carpi, ma alla fine Coronado dovrebbe essere nuovamente impiegato da trequartista nonostante una condizione fisica precaria e (forse) la necessità di rifiatare dopo un periodo complicato sul piano atletico. Molto più defilato Trajkovski.