È di nuovo vigilia di campionato. Il Palermo affronta il Perugia nel primo turno infrasettimanale di Serie B: “Vedere il Perugia In questo momento è come vedere il riassunto di ciò che piacerebbe vedere a tanti allenatori”, esordisce in conferenza stampa Bruno Tedino. “Hanno un vero e proprio registra del futuro, hanno costruito tantissimo e leggono in maniera eccellente il gioco. Credo che il Perugia sia una squadra che abbia qualcosa in più. L’Empoli è una squadra con una grande prestanza fisica e per non di meno a questo abbiamo fatto una buona gara, ma il Perugia verticalizza molto di più quindi diventa tutto più imprevedibile. Nell’allenamento di oggi valuterò le condizioni dei giocatori e capirò come muovermi, noi, comunque, stiamo progettando una gara più aggressiva e con un buon equilibrio di squadra”.

Le dichiarazioni di Tedino

“Loro hanno un ottimo palleggio è grande profondità quindi mi aspetto una partita in cui noi non possiamo tenere la palla scoperta e aspettare ma dobbiamo avere grande dinamismo e velocità d’esecuzione”, prosegue in sala stampa.”Penso che il presidente (qui le parole di Zamparini) abbia detto una cosa interessante su un aspetto generale della gara. A me piace sfidare tutto ciò che c’è da sfidare. Noi abbiamo bisogno di gente che ci spinge, che dimostri di amare il Palermo. Bisogna compattare tutto. La partita sotto l’aspetto ambientale è fondamentale – ammette Tedino – . I tifosi sono importanti per la squadra e colgo l’occasione per ringraziare coloro che sono venuti fino a Foggia per appoggiarci. La partita di domani la immagino come se ci fossero due pugili che lottano senza guardia, bisognerà essere bravi ad attaccare per primi”.

Tanti dubbi di formazione per il tecnico rosanero, alle prese con il primo tour de force: “Questa per noi è un’altra dimostrazione che abbiamo bisogno di tutti i giocatori possibili. Oggi ho un pomeridiano, domani farò una simulazione gara così per chiarirmi bene le idee. Bisognerà fare una partita anima e cuore, affronteremo una delle squadre più in forma del campionato quindi ci vorrà grande partecipazione e 11 uomini che scenderanno in campo con grinta e aggressività. Non so ancora chi, ma sicuramente saranno coloro che ritengo pronti al 100% a scendere in campo”.