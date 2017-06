Stefano Sorrentino è a Palermo. L’ex portiere rosanero è tornato nel capoluogo siciliano per presentare in conferenza stampa la sua autobiografia “Gli occhi della tigre”. Sorrentino spiega che ha sentito telefonicamente Baccaglini per il compleanno, ma ha intenzione di concludere la carriera al Chievo. Tornare a Palermo dopo il ritiro, con un altro ruolo, non è escluso.

L’ex numero uno rosanero racconta: “Ho sentito Baccaglini il giorno del mio compleanno, mi ha fatto gli auguri del compleanno e devo dire che mi ha fatto davvero piacere parlare con lui. È stata una telefonata simpatica. Ritorno? Ho due anni di contratto con il Chievo e sono certo di concludere lì la mia carriera, poi come altro ruolo mai dire mai. Non potevo accettare di retrocedere due volte con il Palermo, quindi è stato giusto andare via da Palermo: non immaginavo potesse accadere ma non volevo comunque rischiare e neanche fare la chioccia a Posavec e soprattutto è sempre giusto lasciare nel modo migliore”.

“Fulignati ha continuità”

Poi, una testimonianza di stima nei confronti di Sorrentino: “Fulignati? Ha dimostrato continuità, però l’allenatore non avrebbe dovuto alternarlo in porta perché non siamo nei giovanissimi e quindi serve giocare sempre. Fulignati ha grandi qualità e ricordiamoci sempre che giocare in una piazza come Palermo non è facile soprattutto per il calore del pubblico”.