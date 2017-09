Riparte Rosanero Cares, il progetto solidale del Palermo Calcio che per il quarto anno consecutivo porterà il club di Viale del Fante a selezionare alcune onlus a cui destinare fondi raccolti e spazi di comunicazione nel corso della stagione 2017/2018.

Quattro onlus selezionate dal Palermo Calcio

Tra tutte le Onlus di Palermo e Provincia che faranno regolare richiesta ne verranno selezionate quattro, una per ogni categoria prescelta:

– Infanzia;

– Diversa abilità;

– Disagio sociale;

– Animali.

Le quattro Onlus, scelte insindacabilmente dall’U.S. Città di Palermo, saranno coinvolte nel corso della stagione nella campagna di comunicazione sociale denominata “Rosanero Cares”.

Come partecipare

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata in ogni sua parte ed inviata ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12 DI SABATO 30 SETTEMBRE 2017 esclusivamente via email all’indirizzo rosanerocares@palermocalcio.it, debitamente timbrata e firmata dal Legale Rappresentante e accompagnata dalla copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. Unitamente alla domanda dovranno essere inviati sempre in via telematica:

– Atto Costitutivo;

– Statuto;

– Bilancio d’esercizio relativo all’anno 2016.

Tutte le domande incomplete e/o pervenute oltre i termini indicati o secondo modalità differente da quelle sopra elencate saranno escluse a priori.

Requisiti

Il bando è destinato esclusivamente alle Onlus con provata esperienza che producano effetti all’interno del territorio di Palermo e Provincia. L’U.S. Città di Palermo S.p.A. si riserva di richiedere in qualsiasi momento ulteriore documentazione attestante quanto dichiarato e di valutare eventuali progetti o iniziative al di fuori delle categorie proposte.

L’annuncio delle quattro onlus che faranno parte del progetto “Rosanero Cares” verrà dato nel mese di ottobre su palermocalcio.it.