Un vero e proprio raid nella notte a casa del commerciante di tappeti Hushmand Toluian.

L’aggressione e la rapina a Toluian

L’uomo, di 80 anni, molto noto nel capoluogo siciliano perchè commercializza tappeti persiani, è stato aggredito da tre ladri. I malviventi che sono riusciti ad entrare in casa, erano in tre: incappucciati e armati. Hanno fatto irruzione intorno all’una di notte e si sono scagliati contro l’anziano, che è stato legato. I ladri sono riusciti a portare via moltissimi oggetti di valore, tra cui quadri e monili in oro, oltre a del denaro in contanti.

Toluian è riuscito poi a chiedere aiuto, chiamando una sua dipendente, che ha lanciato l’allarme. Sul furto indagano i carabinieri.