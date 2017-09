Mentre si attende la lista dei convocati per il match contro il Perugia, il sito ufficiale del Palermo comunica le convocazioni dei nazionali rosanero.

Trajkovski, Nestorovski, Ivaylo Chochev e Josip Posavec sono stati, infatti, convocati dalle nazionali macedone, bulgara e croata. I calciatori salteranno il match Palermo-Parma. Lo ha reso noto il sito ufficiale del Palermo, che ha pubblicato un quadro dei giocatori impegnati nelle sfide internazionali:

– Ivaylo Chochev, convocato per Bulgaria-Francia del 7 ottobre e Lussemburgo-Bulgaria del 10 ottobre. Partite valide per le qualificazioni ai Mondiali 2018.

– Ilija Nestorovski, convocato per Italia-Macedonia del 6 ottobre e Macedonia-Liechtenstein del 9 ottobre. Gare valide per le qualificazioni ai Mondiali 2018.

– Josip Posavec, convocato per Croazia-Bielorussia Under 21 del 5 ottobre 2017 e Croazia-Repubblica Ceca Under 21 del 9 ottobre 2017. Qualificazioni agli Europei di categoria.

– Aleksandar Trajkovski, convocato per Italia-Macedonia del 6 ottobre e Macedonia-Liechtenstein del 9 ottobre. Qualificazioni ai Mondiali 2018.

